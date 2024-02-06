Рада спростила зміну цільового призначення землі для будівництва заводів – Кисилевський

Верховна Рада ухвалила в цілому закон № 9627, який передбачає кардинальне спрощення зміни цільового призначення землі для цілей економічного відновлення.

Про це повідомив народний депутат Дмитро Кисилевський, який ініціював відповідний законопроєкт.

Головна мета закону: ліквідація зайвих бюрократичних перепон для людей, які хочуть побудувати в Україні новий завод або інший промисловий чи енергетичний об’єкт. Замість 1-3 років отримання всіх необхідних дозволів займатиме не більше 1,5 місяця.

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Закон скасовує необхідність обов’язкового розроблення містобудівної документації та документації із землеустрою для зміни цільового призначення землі з с\г на промислову. Зміна цільового призначення землі відбуватиметься на підставі висновку уповноваженого органу містобудування та архітектури місцевої ради щодо можливості розміщення запланованого об’єкту.

Спрощена процедура застосовуватиметься за межами населених пунктів і лише там, де немає розробленої містобудівої документації. Поширюватиметься на визначений законом перелік об’єктів промисловості та енергетики. Діятиме впродовж воєнного стану та п’яти років після його закінчення.

— Прибираються можливості для чиновників регіонального рівня пускати підприємця, який не хоче платити хабарів, по великому колу збирання довідок. Цього багатомільярдного ринку подяк у конвертах більше не буде. Звичайно, і зараз, коли йде війна, і після перемоги Україна просто не може собі дозволити відлякувати промислових інвесторів складними та довгими процедурами. Навпаки, кожен, хто вміє будувати заводи, має отримати від держави максимальне сприяння,- відзначив Кисилевський.

Аналогічний спрощений механізм вже діє в Україні з середини 2022 року для релокованих підприємств, мультимодальних терміналів, портів на Дунаї, житла для ВПО, інженерно-комунікаційних мереж, об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури. Тепер його розширили на об’єкти промисловості та енергетики.

Законопроєкт № 9627 є одним з елементів Плану розвитку переробної промисловості в Україні.

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