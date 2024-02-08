Мобілізація вчителів: що передбачає новий законопроєкт 10449

Зміни, які передбачає законопроєкт №10449, стосуються багатьох категорій громадян України. Кого з учителів та викладачів можуть мобілізувати під час воєнного стану та за яких умов, читайте на Фактах ICTV.

Мобілізація викладачів 2024 – що відомо

Законопроєкт №10449, який, зокрема, визначає правила мобілізації викладачів 2024 року, передбачає, що право на відтермінування отримають такі співробітники навчальних закладів:

наукові та науково-педагогічні працівники ВНЗ і коледжів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;

викладачі училищ;

вчителі.

Для отримання відстрочки від мобілізації викладачі повинні працювати в навчальних закладах як мінімум на 0,75 ставки.

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Мобілізація вчителів 2024: що відомо про відстрочку

Згідно з новим законопроєктом, право на відстрочку від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності отримають вчителі призовного віку, які викладають у закладах загальної середньої освіти, якщо вони мають повне навантаження. Така відстрочка від мобілізації вчителів у 2024 році можлива на весь період їхньої роботи за фахом.

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