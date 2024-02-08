Олександр Сирський – новий Головком ЗСУ: що про нього відомо

8 лютого генерал-полковник Олександр Сирський очолив армію Збройних Сил України за рішенням президента Володимира Зеленського.

Що відомо про заслуженого військового Олександра Сирського, який до сьогодні командував Сухопутними військами ЗСУ – читайте на Факти ICTV.

Біографія Сирського: освіта, кар’єра та сім’я

Народився Олександр Сирський у 1965 році, зараз генералу 59 років.

Зараз дивляться

1996 року закінчив з відзнакою Академію Збройних сил України (оперативно-тактичний рівень), 2005 року — Національну академію оборони України (оперативно-стратегічний рівень) із золотою медаллю.

У 2000-х роках Олександр Сирський командував 72 окремою механізованою бригадою Київської області, що базується в Білій Церкві, де дослужився до звання генерал-майора.

З 2014 року призначений першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ. Там він відповідав, зокрема, за співпрацю з НАТО.

23 серпня 2020 року надано військове звання генерал-полковник.

Одружений, подружжя має двох синів – Антона та Олександра.

Повномасштабна війна з Росією

За даними ЗМІ, незадовго до вторгнення армії окупантів і наступу на Київ, Сирський активно готувався до оборони столиці.

Навколо Києва було зведено два кільця оборони, було призначено командувачів секторів оборони з повноваженнями прийняття тактичних рішень.

У березні 2022 року за рішенням Сирського було висаджено в повітря дамбу на річці Ірпінь, що призвело до затоплення позицій армії РФ, згодом це призвело до провалу настання загарбників.

Харківський напрямок

У липні 2022 року керував операцією на харківському напрямку, внаслідок якої російські війська були відсунуті від міста на відстань, що перевищує дальність артилерійського вогню, що значно підвищило безпеку населення Харкова.

Бахмут

З осені 2022 керував обороною Бахмута. Він регулярно наголошував, що у цих боях українська армія знекровила супротивника, який прагнув захопити місто всіма засобами.

Нагороди Сирського

Звання Герой України із врученням ордена “Золота Зірка” (5 квітня 2022 року).

Хрест бойових заслуг (27 липня 2022 року).

Орден Богдана Хмельницького І ст. (11 грудня 2022 року).

Орден Богдана Хмельницького ІІ ст. (18 березня 2022 року).

Орден Богдана Хмельницького ІІІ ст. (14 березня 2015 року).

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