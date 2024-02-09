Попереду складніші битви: що пишуть іноЗМІ про призначення Сирського і відставку Залужного

Президент Володимир Зеленський пояснив відставку Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ тим, що зміна керівництва може допомогти забезпечити оновлення України.

Що пишуть іноземні ЗМІ про призначення Олександра Сирського головнокомандувачем ЗСУ та відставку Валерія Залужного – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Сталося дійсно щось важливе

Володимир Зеленський все ж призначив на посаду головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського так, нібито щойно сталося дійсно щось важливе, вважають у виданні The Economist.

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– Частково це пояснюється вирішальною роллю генерала Залужного у відсічі російським військам у перші дні вторгнення, а також його популярністю серед військових і цивільного населення України. Але звільнення генерала важливе з іншої причини. Це знаменує собою новий і вирішальний етап у війні, в якому Зеленський ризикує помилитися, – йдеться у матеріалі.

Після того як Росія вторглася в Україну 24 лютого 2022 року, розбіжності між Зеленським і Залужним були неважливими. Це навіть, можливо, стало сильною стороною України, адже кожен компонент опору держави зосередився на головному завданні.

– Замість того, щоб здійснювати централізований контроль, Зеленський висловив зухвалу відмову українців поступитися перед обличчям агресії Росії. Залужний, який фактично вже роками воював з Росією, зосередився на бойових діях. Лише коли російська та українська армії окопалися, а лінії фронту завмерли, ці тертя почали завдавати шкоди, – зазначають у виданні.

Ні для кого не секрет, що в міру погіршення відносин Зеленський і Залужний почали розходитися в поглядах щодо того, що робити на полі бою. Зеленський та його команда поклали відповідальність за минулорічний невдалий контрнаступ на генерала Залужного.

Вони хотіли, щоб українська армія підготувалася до подальших атак, і тиснули на Залужного, щоб він розробив плани битви й узяв на себе мобілізацію додаткових солдатів. Генерал відкинув зазначені аргументи.

– Залужний зауважив, що його обережність після провалу початкового штурму призвела до того, що було врятовано життєво важливі війська та обладнання. Він стверджував, що не міг спланувати контрнаступ, якщо не знав, які ресурси має. Він сказав, що політики повинні мобілізувати суспільство, і мав рацію, – йдеться у матеріалі.

Під час війни політики та солдати не мають низької думки одне про одного. Що насправді прирекло на крах відносини між Зеленським і генералом Залужним – це зміна поглядів президента на те, як війна визначить, якою державою має стати Україна.

До чого тут політика

Деякі оглядачі припускають, що рішення про звільнення Залужного принаймні частково мотивоване побоюванням, що генерал може стати потенційним політичним опонентом у майбутньому, пояснюють у виданні The Guardian.

Журналісти звернули увагу, що внутрішні дебати та боротьба поступово повертаються в Україну після періоду національної єдності. Зеленський заперечив будь-яку політичну мотивацію та сказав, що складна ситуація, в якій опинились передові війська, потребує нового підходу.

– Справа не в іменах і тим паче не в політиці. Це про систему нашої армії, про управління в Збройних силах і залучення безпосереднього досвіду воєначальників у цій війні, – сказав він.

Хоча Залужний ніколи не заявляв про політичні амбіції, багато опонентів Зеленського бачать у ньому потенційну фігуру, навколо якої можна об’єднатися. Вони вважають, що у Залужного буде майбутнє в політиці, якщо він цього захоче.

У The Guardian вважають, що якщо після звільнення Залужного ситуація на фронті продовжить погіршуватися, тоді його рейтинги, найімовірніше, тільки зростуть.

Чому звільнили Залужного

Зеленський вперше попросив Залужного піти у відставку 29 січня, але генерал відмовився, стверджує джерело The Times. Президент тоді заявив, що підпише указ про його звільнення, але відмовився від рішення після того, як поширилися чутки.

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд і посол США в Україні Бріджит Брінк зустрілися 31 січня в Києві з міністром оборони Рустемом Умєровим. За словами джерела, Умєров пояснив причини, через які Зеленський хотів звільнити Залужного.

Серед них – незадоволеність команди президента тим, що Залужний нібито не надав плани військової кампанії на 2024 рік.

Умєров заявив, що генерал скептично поставився до публічних заяв Зеленського, вважаючи їх нереалістичними, а також він безпосередньо вів переговори з союзниками про постачання зброї та виключив Міністерство оборони з цього процесу.

Удар по мотивації військових

Відставка Залужного може завдати удару по моральному духу українських військових на передовій, особливо тому, що досі не було публічного пояснення причин його звільнення, пишуть журналісти видання The Washington Post.

– Новому командиру все одно знадобляться додаткові солдати, щоб компенсувати втрати та відповідати на план Росії направити до бою ще 400 тис. найманців. І все одно ЗСУ знадобиться ще більше зброї, боєприпасів та техніки, – йдеться у матеріалі.

У виданні наголошують, що Залужний не був злим через своє звільнення. Водночас справді, стосунки між Зеленським і Залужним зіпсувалися протягом майже двох років війни з Росією. Вони просто не довіряли один одному, заявили представники США та України.

Чи не найсерйознішою розбіжністю між Зеленським і Залужним стала вимога генерала мобілізувати більше солдатів. Кінцева цифра Залужного була близькою до 500 тис. осіб, але Зеленський відмовився від такої кількості. Зокрема, через те, що в Україні не вистачає грошей, щоб оснастити їх без значного підвищення податків для звичайних громадян.

Надзвичайно ризикована авантюра

Звільнення високопоставленого українського генерала — це надзвичайно ризикована авантюра Володимира Зеленського в той час, коли є значні ризики, що Росія покращить ситуацію на фронті, звертають увагу в Sky News.

Український президент спробував подати кадрові перестановки як вкрай необхідний момент оновлення для наступного етапу кампанії. Але відставка Залужного, національного героя, безсумнівно, вдарить по мотивації військових і буде розцінена у Москві як ознака нестабільності.

Зеленський поспішив оголосити, що генерал-полковник Олександр Сирський, загартований у боях офіцер, очолить ЗСУ. Він подякував Залужному, який залишив службу, і запропонував йому залишитися в команді.

Генерал Залужний висловив вдячність усім, хто працював з ним, зокрема президенту, і погодився з необхідністю змінюватися та адаптуватися до нових реалій, щоб разом перемогти у війні.

Але, попри прояв товариськості, це не розставання близьких друзів, і відставка неймовірно популярного полководця залишить дуже великі питання. Між Зеленським, Залужним та помічниками вже давно точаться суперечки не лише щодо планів бою, а й політики.

– Питання було лише в тому, коли це станеться і хто замінить генерала Залужного. Оскільки тепер ця невизначеність зникла, ключовим для президента та його нового військового начальника буде продемонструвати, що цей крок був правильним для України, – вважають у Sky News.

Це буде непросте завдання, оскільки експерти з питань оборони занепокоєні тим, що цей крок завдасть шкоди для України.

Попереду ще складніші битви

Можливо, намагаючись підкріпити впевненість у своєму рішенні, Зеленський наголосив на важливості єдиного бачення у військових лідерів у завуальованій критиці розбіжностей, які, як повідомляється, у нього були з генералом Залужним.

– Суперники чи друзі, всі українці знають, що їм потрібно працювати разом, щоб боротися з Росією та переконати західних союзників, зокрема США, продовжувати озброювати ЗСУ, – вважають у Sky News.

У матеріалі Sky News йдеться, що єдність – це головна мета України. На неї намагатиметься розраховувати новий головнокомандувач ЗСУ, коли візьметься до керівництва армією у складних битвах, які попереду стануть дедалі складнішими.

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