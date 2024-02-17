Міфи Росії, Авдіївка та мобілізація: що сказав Зеленський у Мюнхені

Президент України Володимир Зеленський виступив під час Мюнхенської конференції з безпеки у суботу, 17 лютого.

Він говорив про ситуацію в Авдіївці, диктатора Володимира Путіна, кандидата в президенти США Дональда Травма, зброю та мобілізацію.

Факти ICTV зібрали основні тези з виступу Зеленського у Мюнхені.

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Глава держави почав виступ, заявивши, що 24 лютого могло стати кінцем світу, який ми всі знаємо, а 2024 рік повинен стати часом повного відновлення світового порядку, заснованого на правилах.

Україна зламала багато міфів Росії

Зеленський сказав, що Україна зламала вже багато міфів, якими Росія намагалася затуманити реальність і яким світ, на жаль, вірив.

— Міф про те, що Росія нібито може захопити іншу країну за кілька днів або тижнів, коли захоче. Українці стоять уже 724 дні. 724 дні! Чи повірили б ви 725 днів тому, що таке взагалі можливо?

Він додав, що українці зруйнували й інший божевільний міф Росії про те, що Україна нібито “несправжня країна”. Зеленський нагадав, що саме у Росії почався масштабний заколот, що призвів до захоплення міст, внутрішніх боїв і збройного маршу на Москву. Президент наголосив, що це і є типовою ознакою несправжньої держави.

Розбито міф і про те, що російська зброя нібито має якусь перевагу над західною зброєю. Фактично за всіма параметрами Росія гірша.

— Тому Путін уперше в історії Росії поклонився Ірану та Північній Кореї заради допомоги, – сказав Зеленський.

Був міф про те, що Європа занадто слабка, щоб захищатися. Натомість, сказав він, Європа стала глобальною силою та долає залежності від Росії.

Системи ППО зможуть повернути українців додому

Зеленський сказав, якщо систем ППО в Україні буде достатньо, ми зможемо повернути додому мільйони українців.

— Дехто стверджував, що проти російських ракет нібито не буває дієвого захисту. Ми знаємо точно – усі ми: за наявності достатньої кількості Patriot та деяких інших західних систем ППО можна збити будь-які російські ракети, – сказав Зеленський.

Про ситуацію в Авдіївці

Ми можемо повертати нашу землю, сказав Зеленський, додавши, що Путін може програвати. І це вже не раз було на полі бою, наголосив він.

У своїй промові президент згадав про Авдіївку, з якої вночі виводили українських військових. Він наголосив, що це сталося через недостатню підтримку України з боку міжнародних партнерів.

— Наші дії обмежені лише достатністю та далекобійністю нашої сили. Тобто тим, що залежить не від нас. І ситуація в Авдіївці є підтвердженням цього.

Відповідаючи на питання, Зеленський пояснив, що рішення про вихід з Авдіївки було правильним, професійним та справедливим, а також мало на меті збереження особового складу.

Щодо співвідношення втрат окупаційної армії РФ і ЗСУ в Авдіївці, Зеленський наголосив, що не може розповісти про втрати Сил оборони України. Але додав, що в Авдіївці було “один до семи”.

— Я не можу вам назвати наші втрати. Але в Авдіївці, я можу вам сказати, що було 1 до 7. На одного українця приходиться сім росіян, – розповів глава держави.

Путін – головоріз

Не потрібно боятися Путіна – він є загрозою для всіх вільних держав. Зеленський сказав, що Путін – це монстр, який вторгнувся до України та вбив тисячі людей.

— Багатолітня самоізоляція Путіна та його безкарність призвели до його повної деградації. Він уже відкрито виправдовує Гітлера, знімаючи з нього відповідальність за Другу світову війну. Він зробив геноцид нашого народу просто ординарною частиною своєї політики, – сказав президент.

Глава держави додав, що Путін вбиває, кого захоче – чи то лідера опозиції, згадавши смерть Олексія Навального, чи будь-кого іншого, хто здається саме йому ціллю.

— Він головоріз, який отримує владу через корупцію та насильство, – сказав президент.

Зеленський наголосив, що Путін має лише дві опції для вибору – бути на лаві підсудних у Гаазі, або бути убитим одним із його поплічників. Також його не потрібно боятися, бо його доля програти.

Про Трампа

Одне з запитань до Зеленського стосувалося кандидата у президенти США Дональда Трампа.

Він сказав, що не раз запрошував американського політика в Україну, аби він побачив, як насправді виглядає війна.

— Якщо Трамп приїде, я готовий з ним поїхати на фронт. Якщо у нас буде розмова про те, як закінчити війну, ми повинні продемонструвати тим, хто ухвалює рішення, як виглядає справжня війна. Не війна в Instagram, а справжня війна, – наголосив президент.

Питання мобілізації – складна справа

Коментуючи мобілізацію, Зеленський сказав, що вона має бути справедливою. Тобто, військових, які йдуть на ротацію, мають замінювати професійні та підготовлені солдати.

— Питання справедливої мобілізації – це питання ротації. Ти втомлений, ти повинен відновлюватися. Ти виходиш відновлюватися, а замість тебе приходить інша людина, професійна, яка пройшла відповідне тренування. І від цього залежить мобілізація, – заявив президент.

Зеленський додав, що для захисту й оборони країни потрібна одна кількість людей, а для контрнаступу – інша. Тому він назвав питання мобілізації складною справою.

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