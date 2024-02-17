США через Естонію передають для України майже $500 тис. конфіскованих коштів РФ

США вперше погодилися на передачу Естонії конфіскованих у Росії засобів для подальшого передання Україні.

Про це 17 лютого повідомило Міністерство юстиції США.

Так, заступниця генерального прокурора США Ліза Монако та генеральний секретар Естонії Тиніс Саар оголосили сьогодні на Мюнхенській безпековій конференції про передачу майже $500 тис. із конфіскованих російських фондів для надання допомоги Україні.

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– Ці кошти були конфісковані Сполученими Штатами після викриття незаконної закупівельної мережі, яка намагалася ввезти в Росію високоточний верстат американського виробництва, що використовується в оборонному секторі та у сфері розповсюдження ядерної зброї. Крім того, у середу, 14 лютого, громадянин Латвії, обвинувачений у зв’язку зі схемою закупівель, визнав себе винним у порушенні експортних законів і правил США, – ідеться в повідомленні.

У Мін’юсті США зазначили, що це стало першим подібним переказом коштів з Америки іноземному союзнику з метою надання допомоги Україні. Ба більше, це вже другий випадок, коли Цільова група Міністерства юстиції надає конфісковані російські активи в розпорядження України. Так, минулого року було надано $5,4 млн конфіскованих коштів Державному департаменту для підтримки українських ветеранів війни.

Чому Естонії, а не одразу Україні

Конфісковані кошти передаються Естонії, оскільки відповідно до чинної влади обставини цієї справи не дають змоги безпосередньо передати їх Україні, зазначили в Мін’юсті.

Водночас Естонія зможе використати ці кошти для проєкту з прискорення оцінки збитків і критичного ремонту української системи розподілу та передачі електроенергії, яка цілеспрямовано зазнавала нападів з боку російських військ.

– Сьогоднішня заява демонструє непохитну рішучість Сполучених Штатів і наших естонських партнерів перекрити президенту Путіну доступ до західних технологій, на які він спирається для ведення незаконної війни проти України, – сказала заступник генерального прокурора Ліза Монако.

В американському Мін’юсті додали, що відомство “продовжуватиме шукати творчі рішення, щоб забезпечити українському народу можливість реагувати та відновлюватися“.

Зі свого боку генеральний секретар Міністерства юстиції Естонії Тиніс Саар заявив, що запобігання “транскордонній злочинності було і буде ще більш пріоритетним завданням у майбутньому”, маючи на увазі спробу передати в Росію сучасний американський верстат. Тиніс Саар сподівається, що в майбутньому подібні конфіскації “стануть новою нормою для санкційних злочинів в інших країнах”.

У Міністерстві наголосили, що подібний крок з боку США демонструє, що в майбутньому партнери України шукатимуть і розроблятимуть нові рішення для забезпечення того, щоб доходи російських злочинних мереж були перенаправлені на підтримку українського народу.

Як припинили злочин

Спроба обійти санкції, про яку йдеться, була припинена в березні 2023 року. Унаслідок розслідування спроби контрабанди в Росію експортного товару подвійного призначення було конфісковано $484 696, які були коштами, що були переведені у США для купівлі цього товару.

– Цей предмет, відомий як джиг-шліфувальний верстат, являє собою високоточну систему шліфувальних верстатів, для експорту або реекспорту якої до Росії потрібна ліцензія через її застосування в програмах із розповсюдження ядерної зброї та оборони. Шліфувальний верстат був перехоплений до того, як він зміг потрапити в Росію, – йдеться в повідомленні.

Крім конфіскації, американська влада за активної підтримки Генеральної прокуратури Естонії та Податково-митного департаменту Естонії висунула обвинувачення кільком особам і компаніям, які входили в мережу контрабандистів.

Серед обвинувачених у справі про контрабанду – 47-річний громадянин Латвії Вадімс Ананікс, якого заарештували в Латвії 18 жовтня 2022 року і який визнав себе винним на початку цього тижня у федеральному суді штату Коннектикут. Ананікс визнав свою роль у схемі порушення американських експортних законів і правил шляхом спроби контрабанди в Росію експортно-контрольованого товару подвійного призначення.

Згідно з судовими документами і заявами, зробленими в суді, Ананікс був генеральним директором CNC Weld, корпорації, розташованої в Латвії. Починаючи з 2018 року Ананікс вступив у змову з іншими особами, зокрема з фізичними особами в Росії та російською компанією, з метою порушення експортного законодавства США для контрабанди в Росію прецизійного джиг-шліфувального верстата серії 500 CPWZ, виробленого в Коннектикуті.

У серпні 2019 року, щоб завершити купівлю шліфувального верстата, Ананікс та інші особи вирушили до Бріджпорта, штат Коннектикут, де він повідомив продавцям, що шліфувальний верстат купується в інтересах компанії CNC Weld. Тільки після того, як верстат був вивезений зі США, Ананікс повідомив продавцям, що CNC Weld не є кінцевим користувачем.

Ананікс визнав себе винним за одним пунктом у змові з метою порушення Закону про реформу експортного контролю – злочин, максимальне покарання за який становить п’ять років позбавлення волі.

У березні 2023 року кошти в розмірі $484 696, які брали участь у купівлі джиг-шліфувального верстата, були згодом конфісковані.

Зі свого боку, Естонія за погодженням зі США погодилася використовувати перераховані кошти для фінансування України.

У квітні 2023 року було ухвалено рішення про конфіскацію ще близько $342 тис. у межах кримінального вироку, ухваленого одній із підставних компаній, які брали участь у мережі контрабанди шліфувальних верстатів. Наразі ці кошти зберігаються в Латвії до остаточного виконання постанови про конфіскацію в США.

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