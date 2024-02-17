Україна отримує військову допомогу за укладеними раніше контрактами – Пентагон

Сполучені Штати надають Україні різні види озброєння та техніки, попри відсутність у Конгресі США згоди щодо багатомільярдного пакету фінансування. Йдеться про контракти на виробництво та передачу Україні військової техніки та боєприпасів, які були укладені протягом 2022 та 2023 років.

Про це пише Голос Америки із посиланням на американське Міністерство оборони.

У відомстві зазначили, що раніше підписані контракти передбачають поставки Україні артбоєприпасів, ракет для РСЗВ HIMARS, спроможності ППО та іншого військове обладнання.

Зараз дивляться

Американське оборонне відомство продовжує виконувати деякі зі своїх зобов’язань перед Україною в межах програми USAI (Ініціатива сприяння безпеці України), контракти щодо якого були узгоджені раніше.

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати надавали допомогу Києву за двома основними програмами: USAI та завдяки повноваженням президента США щодо оборонних скорочень з американських арсеналів (PDA). Програма USAI розглядалась як стратегічна ініціатива, в межах якої США замовляли підтримку для України у виробників. І хоч реалізація деяких контрактів все ще виконується, фінансування як для USAI, так і для PDA у США сьогодні немає через відсутність згоди щодо допомоги Україні у Конгресі.

Представник Пентагону Джеффа Юргенсена повідомив виданню, що кожен контракт USAI має певний період виконання, терміни виробництва та доставки.

– У багатьох випадках — наприклад, зі 155-мм боєприпасами, системами ППО NASAMs, Javelin, Stinger, GMLRS (високоточні снаряди для HIMARS, – Ред.), низкою БпЛА та засобами протидії БпЛА — виробництво та постачання цього в Україну, а також поповнення запасів США триває згідно з умовами цих контрактів, — каже він.

Водночас у Міноборони США відмовили Голосу Америки у розголошенні інформації щодо кількості законтрактованих поставок, а також строках їх виконання. У Пентагоні це пояснили питанням безпеки.

На сьогодні українські захисники мають значні потреби на фронті в артилерійських боєприпасах, а Сполучені Штати мають потужності до вироблення близько 28 тис. 155-мм снарядів на місяць. Водночас до кінця 2024 року Вашингтон планує збільшити потужності до 70-80 тис. артснарядів на місяць, каже Джефф Юргенсен. Це відбувається, зокрема, завдяки програмі USAI.

Представник Пентагону зазначає, що оскільки Конгрес США досі не ухвалив пакет підтримки для України, це створює невизначеність, через що мають місце “руйнівні наслідки” американського оборонного відомства, стосовно не лише підтримки України, але й інших союзників Америки.

– Наприклад, без додаткового фінансування ми не можемо досягти своєї мети щодо виробництва 100 тис. 155-мм снарядів на місяць. Це також обмежує здатність Міноборони США виконувати заплановані багаторічні закупівельні контракти, зокрема ракети для Stinger, Javelin і ракет PAC-3 для систем Patriot, – каже Юргенсен.

Нагадаємо, протягом цього тижня Сенат американського Конгресу проголосував за додаткове фінансування для України, Ізраїля та Тайваню на загальну суму $95 млрд. Наступним етапом цей законопроєкт має надійти до Палати представників, з якого вже лунають критичні зауваження щодо документу.

Крім того, Палата представників вже оголосила, що йде на канікули до 28 лютого, так і не схваливши законопроєкт щодо фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Фото: DOD

Джерело : Голос Америки

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