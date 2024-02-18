ЗСУ на Запоріжжі розгромили наступ ворога: мінус 70 окупантів та 18 одиниць техніки
Сили оборони України на Запорізькому напрямку розгромили вчорашній наступ російських військових.
Про це повідомляє Оперативне командування Захід.
За даними військових, знищено 18 одиниць ворожої техніки, з них три танки. Близько 70 росіян ліквідовано, ще 80 поранено. Після наступу окупанти відійшли на попередні позиції.
Командування наголошує, що у наступі брало учать 30 одиниць техніки та значний особовий склад противника.
– Розпіарений наступ імені Цезаря Кунікова на Запорізькому напрямку розбився, як і однойменний ВДК, – підсумували в Оперативному командуванні Захід.
18 лютого зранку на східному напрямку ЗСУ приземлили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
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Фото: скрин із відео