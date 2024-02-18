Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Після падіння уламків почалась пожежа: в Івано-Франківській області знищено ракету
Олексій Навальний помер у колонії
Вибухи на Хмельниччині: після збиття ракети спалахнула пожежа, є постраждалі
Вибухи у Львові: троє постраждалих, є влучання в обʼєкт інфраструктури
Захоплять Авдіївку і що тоді? Бен Годжес проаналізував ситуацію
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ на Запоріжжі розгромили наступ ворога: мінус 70 окупантів та 18 одиниць техніки

ЗСУ на Запоріжжі розгромили наступ ворога: мінус 70 окупантів та 18 одиниць техніки

Сили оборони України на Запорізькому напрямку розгромили вчорашній наступ російських військових.

Про це повідомляє Оперативне командування Захід.

За даними військових, знищено 18 одиниць ворожої техніки, з них три танки. Близько 70 росіян ліквідовано, ще 80 поранено. Після наступу окупанти відійшли на попередні позиції.

Зараз дивляться

Командування наголошує, що у наступі брало учать 30 одиниць техніки та значний особовий склад противника.

– Розпіарений наступ імені Цезаря Кунікова на Запорізькому напрямку розбився, як і однойменний ВДК, – підсумували в Оперативному командуванні Захід.

18 лютого зранку на східному напрямку ЗСУ приземлили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 725-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: скрин із відео

Армія Росії, Війна в Україні, Запорізька область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Українські аналоги Ланцета пройшли перші випробування – Федоров
ЗСУ на Запоріжжі розгромили наступ ворога: мінус 70 окупантів та 18 одиниць техніки
У боях під Авдіївкою Росія втратила понад 47 тис. військових – Тарнавський
Авдіївка
Воював проти України: заступник командувача 18 армії РФ помер від поранень
Магомедали Магомеджанов
Скільки підводних човнів має РФ у Чорному морі – порахували у ВМС ЗСУ
російський підводний човен Ростов-на-Дону
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 18.02.2024
DeepStateMap

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь