У Харкові можуть скасувати відключення електрики, але є умова – Кудрицький

У Харкові найближчим часом можуть скасувати графіки відключення електроенергії. Це можливо за умови відсутності нових обстрілів з боку РФ.

Про це заявив глава Укренерго Володимир Кудрицький під час брифінгу.

За його словами, наразі магістральна мережа в Україні працює без обмежень, окрім Харківської області й Кривого Рогу. Там обмеження пов’язані не лише з атаками на підстанції Укренерго, але й через пошкодження місцевих генерацій.

Зараз дивляться

– Але хочу сказати, що очікується, що такі мережеві обмеження, як для міста Харків, де під графіки підпадають й побутові споживачі – будуть зняті найближчим часом. Це, звичайно, треба завжди робити таку ремарку, за умови відсутності нових атак, – зазначив Кудрицький.

Він припустив, що навіть сьогодні вдасться перевести Харків у той режим, в якому працюють усі інші області.

Обмеження електропостачання

Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену обстрілами, останніми днями запроваджують обмеження енергопостачання для промисловості. У Харківській області діють графіки відключень і для побутових споживачів.

Раніше у Міненерго повідомляли, що з тими пошкодженнями енергосистеми, які зараз є, прогнозується значний дефіцит протягом наступного опалювального сезону.

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