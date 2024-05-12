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Каріна Зуєва, редакторка розділу Lifestyle

Які країни найчастіше перемагали на Євробаченні: Україна є в списку

Хто найбільше перемагав на Євробаченні
Фото: Depositphotos

11 травня в Мальме відбувся фінал Євробачення 2024. Цього року конкурс проходить 68 раз. Щороку в ньому беруть участь безліч країн – членів Європейської мовної спілки. І щоразу переможець різний, проте з роками вони все ж таки повторювалися.

Хто найбільше перемагав на Євробаченні

Фанатів конкурсу може цікавити питання – які країни перемагали на Євробаченні найчастіше. Є такі, які не здобули перемогу жодного разу, водночас є й ті, які посідали перше місце кілька разів.

І так, серед країн, хто найбільше перемагав на Євробаченні – Ірландія, Швеція, Велика Британія, Франція, Люксембург, Нідерланди, Ізраїль, Україна, Данія, Норвегія, Італія.

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Лідерами в цьому списку є Ірландія (1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996) та Швеція (1974,1984, 1991, 1999, 2012, 2015, 2023) – по сім разів. Далі йде Велика Британія (1967, 1969, 1976, 1981, 1997), Франція (1958, 1960, 1962, 1969, 1977), Люксембург (1961, 1965, 1972, 1973, 1983) і Нідерланди (1957, 1959, 1969, 1975, 2019) – по п’ять перемог. Ізраїль (1978, 1979, 1998, 2018) вигравав конкурс чотири рази. Данія (1963, 2000, 2013), Норвегія (1985, 1995, 2009), Італія (1964, 1990, 2021)  та Україна (2004, 2016, 2022) – по тричі.

До слова, на Євробаченні 2024 Україну представили Alyona Alyona і Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Артистки вийшли на сцену під номером 2.

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