Мобілізація транспортних засобів 2024: коли та за яких умов відбувається

18 травня 2024 року набуде чинності закон про новий порядок мобілізації та проходження військової служби. Документом передбачено деякі новації. Так, запроваджується військово-транспортний обов’язок, тобто залучення транспортних засобів (ТЗ) на потреби армії.

Що таке мобілізація транспортних засобів, за яких умов може відбуватися вилучення транспорту на потреби ЗСУ – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Мобілізація авто: що відомо, коли відбувається та на кого поширюється

Військово-транспортний обов’язок є складовою мобілізаційного процесу та включає військовий облік, підготовку, перевірку готовності до передачі й безпосередньо передачу транспортних засобів (ТЗ) військовим формуванням в особливий період.

Зараз дивляться

Мобілізація транспортного засобу в Україні можлива як у фізичних осіб, так і у підприємств. Мобілізація транспортних засобів поширюється на:

громадян, власників транспортних засобів;

органи місцевого самоврядування;

центральні й місцеві органи виконавчої влади та інші державні органи;

організації, підприємства, установи (у тому числі: нафтобази, залізниці, порти, пристані, аеропорти, автозаправні станції дорожнього господарства тощо), що забезпечують експлуатацію транспортних засобів.

Під час мобілізації виконання військово-транспортного обов’язку здійснюється згідно з мобілізаційним планом України, через безоплатне залучення транспортних засобів.

Повернення автомобіля власникам можливе упродовж 30 днів після оголошення демобілізації.

У новому законі про мобілізацію є пункт про вилучення автомобілів на користь ЗСУ у громадян, які мають більше одного авто. Тому в Раді запевняють, що громадянам, які мають не більше одного авто, не варто перейматися щодо цих норм.

Також, крім автомобілів, мобілізувати можуть трактори та іншу сільгосптехніку.

Як відбувається вилучення транспорту на потреби ЗСУ

Вилучатимуть автомобілі та інші транспортні засоби, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань.

Норми безоплатного залучення, вилучення, примусового відчуження транспортних засобів і техніки на період мобілізації та у воєнний час визначаються Кабміном.

Мобілізувати автомобіль можуть представники ТЦК та СП на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями. Для виконання військово-транспортного обов’язку вони отримають дані від МВС щодо транспорту у власності підприємців та громадян.

Залучення транспортних засобів на потреби армії під час мобілізації та їх повернення здійснюються на підставі актів приймання-передачі.

В актах приймання-передачі зазначаються:

відомості про власників; технічний стан ТЗ; залишкову (балансову) вартість; інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортний засіб.

Перед вилученням має бути проведено експертну оцінку автомобіля. У разі потреби, підприємство чи організація мають самостійно доправити транспорт чи іншу техніку до військової частини.

Якщо автомобілю була заподіяна шкода, то порядок її компенсації буде визначатися Кабміном.

Транспортні засоби, які були вилучені на потреби армії, заборонено:

відправляти за межі території України та до інших областей (відправлення до інших областей можливе тільки після повідомлення ТЦК про місце перебування ТЗ на строк не більше одного місяця);

передавати права власності на них іншим юридичним особам або іншим громадянам;

надавати в оренду (лізинг) або в якості предмета застави для виконання зобов’язань за договорами кредиту.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.