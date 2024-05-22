Цьогоріч українці дзвонили на 104 понад 144 тис. разів: як працюють газівники

Вони не такі помітні на дорозі, як поліція, швидка чи пожежні. Проте не менш важливі для суспільства. Бо щодня дбають про безпеку газопостачання та слідкують, аби ймовірні витоки блакитного палива не накоїли біди.

А ще – ліквідовують наслідки ворожих обстрілів по газовій інфраструктурі й якнайскоріше відновлюють людям газопостачання. Йдеться про аварійні бригади газівників, яких ми викликаємо за номером 104. Факти ICTV розповідають про їхню непросту варту.

Із прийняття заявки диспетчером починається кожен робочий день аварійної бригади газівників. На реагування відведені лічені хвилини.

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Знімальна група Фактів ICTV виїхала на виклик разом із газівниками. Дорогою старший майстер Віктор поділився своїм досвідом: попереду в них – ще десятки подібних виїздів.

— Орієнтовно в день у нас – від 30 заявок. Це різного роду: запах газу біля будинку, запах газу на кухні, з наших мереж, можливо, – розповів старший майстер Києво-Святошинського УЕГГ Київської філії Газмережі Віктор Паламаренко.

Цього разу витік помітили саме з мереж – так званої газової шафи, що обслуговує низку будинків на Київщині. Газівники витік оперативно усунули та витоку газу не виявили.

Щойно майстри завершили роботу, як отримали новий виклик. Цього разу про запах газу повідомили в приватному секторі. Поки їхали на місце події, Віктор дав поради, що не варто робити в подібних випадках.

— Рекомендація людям: якщо відчуваєте запах газу, не перевіряйте це сірниками, запальничками. Не підносьте, бо приїжджаючи на виклик, ми бачимо, що обгорілі, ми розуміємо, що людина сама хотіла щось зробити. Краще викличте 104, – сказав Паламаренко.

На відміну від поліції чи пожежників у газівників хибний виклик – це зовсім не докір. Фахівці закликають дзвонити на 104 навіть за найменших підозр на аварійну ситуацію.

Бо попередити лихо завжди краще, аніж потім ліквідовувати його наслідки. Тож пильним громадянам у службі навпаки вдячні.

— Якщо чують запах газу, люди повинні подзвонити на екстрений номер 104. Протягом 40 хвилин після вашого виклику бригада обов’язково буде на місці аварійної ситуації. І вже прийме керівництво щодо локалізації цієї ситуації на себе, – розповів начальник аварійно-диспетчерської служби Київської філії Газмережі Валерій Андріянов.

Цьогоріч українці дзвонили на 104 понад 144 тис. разів. За статистикою Газмереж, найбільша кількість викликів пов’язана з мережами всередині самих будинків чи квартир. На другому місці – виклики через аварії на газопроводах. На третьому – пошкодження внаслідок бойових дій. На жаль, останніх стає все більше.

Газівники в прифронтових районах щодня ризикують і працюють на межі можливостей, аби повернути людям блакитне паливо.

— Безумовно, ми будемо робити все можливе, щоб продовжувати стале постачання газу. Особлива увага сьогодні в прифронтових регіонах. Це Донецька, Харківська області. Там, де постійно, кожного дня, кожної години ведуться ремонтні роботи, які є наслідками тих обстрілів, – сказав голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов.

У період дефіциту електрики та періодичного знеструмлення природний газ для багатьох українців стає чи єдиним помічником у побуті. Проте він вимагає пильності: як від газівників, так і від споживачів. Тож українців закликають ретельно дотримуватися правил безпеки користування блакитним паливом, а в разі будь-яких сумнівів – дзвонити на 104.

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