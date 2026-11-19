Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко відреагував на заяви футболіста Михайла Мудрика про можливе потрапляння мельдонію в його організм в Україні. Він відкинув звинувачення на адресу УАФ та зажадав від гравця доказів своїх слів.

Про це Шевченко розповів у коментарі Tribuna.com.

Шевченко відповів на звинувачення Мудрика

– Хочу висловити свою позицію щодо звинувачень Михайла Мудрика. Прозвучали гучні заяви про УАФ, збірну України. Це безпідставний наклеп на наших людей, які чесно та професійно роблять свою роботу, – заявив Шевченко.

За словами президента УАФ, після відсторонення Мудрика його представники кілька разів зверталися до асоціації з пропозицією “штучно знайти працівника, який би взяв на себе відповідальність за появу мельдонію в його допінг-пробі”.

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– УАФ відмовилася – така пропозиція суперечить принципам нашої роботи. Звинувачення від представників Михайла не знайшли підтвердження чи доказів після багатьох досліджень та перевірок. Розслідування і підсумкова мирова угода з WADA та англійською асоціацією це підтверджують, – наголосив президент УАФ.

Шевченко пояснив, що після переходу Мудрика до лондонського Челсі клуб звернувся до УАФ із листом.

У ньому просили не надавати футболісту жодних медикаментів під час перебування у складі національної збірної. За словами президента асоціації, персонал команди виконав цю вимогу.

– Головний тренер Сергій Ребров також погодив Михайлу, щоб на зборах із ним працювали двоє його особистих фахівців. Саме ці люди стежили за його режимом і відновленням та допомагали йому з побутом, – зазначив Шевченко.

Він додав, що УАФ провела всі необхідні перевірки у цій справі, передала представникам футболіста запитувану інформацію та підтримувала зв’язок із людьми, які займалися розслідуванням.

– Я знаю людей, які працюють у збірній багато років. Я довіряю їм, адже за весь цей час у команді не було жодних інцидентів, які могли б примусити засумніватись у їхньому професіоналізмі. Якщо Михайло має докази на підтвердження своїх слів, нехай їх надасть. Якщо таких доказів немає, я очікую, що він публічно відкличе свої звинувачення й перепросить перед людьми, чию чесність і професійність поставив під сумнів, – заявив він.

Заява Мудрика щодо допінг-скандалу

Михайло Мудрик уперше розповів про обставини допінгової справи в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Футболіст припустив, що заборонена речовина могла потрапити в його організм лише на території України. На запитання про можливу причетність УАФ до позитивного результату допінг-тесту він відповів ствердно.

Мудрик також заявив, що мельдоній можна дістати лише у Східній Європі.

– Препарат міг потрапити в організм тільки в Україні. В Англії таких препаратів немає, – сказав футболіст.

За його словами, у період, коли заборонена речовина потрапила в організм, він приїжджав в Україну виключно для перебування в розташуванні національної збірної.

Нещодавно дискваліфікація Михайла Мудрика завершилася. Футбольна асоціація Англії врегулювала антидопінгову справу за участі українського футболіста.

У 2024 році вінгер здав позитивний допінг-тест. У його організмі виявили мельдоній. Разом із юридичною командою Мудрик намагався довести, що не вживав заборонених речовин.

Футболіст отримав чотирирічну дискваліфікацію. Футбольна асоціація Англії визнала його винним у вживанні заборонених речовин.

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