Зеленський: Головна ціль РФ – уже не Харків, а Покровськ

Після невдалої спроби захопити Харків російські війська зосередились на Покровському напрямку.

Про це в інтерв’ю французьким журналістам повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський – про орієнтацію РФ на Покровськ

За словами глави держави, Покровський напрямок і, зокрема, місто Покровськ наразі є пріоритетом для армії РФ.

Зараз дивляться

– Після того, як росіянам не вдалося захопити Харків (і ми розуміємо, що це вже не вдасться), головна ціль була змінена. Тепер головний напрямок РФ – не в цілому Схід. Я б сказав, що на сьогодні для них пріоритет – це Покровський напрямок та місто Покровськ, – зазначив Володимир Зеленський.

Саме там армія РФ наразі зосереджує найбільшу кількість особового складу та зброї.

Президент України констатує: окупанти ціляться і на Костянтинівку, і на Торецьк, і на Слов’янськ, але це поки що лише плани РФ.

Нині ж усі можливі засоби загарбники зосереджують на Покровському напрямку.

Покровськ на карті DeepState

Нагадаємо, що російські війська почали нову хвилю наступу на Харків 10 травня.

Однак невдовзі українські захисники стабілізували цю ділянку фронту.

Протягом минулої доби на Харківському напрямку було вісім ворожих атак.

Зокрема, Сили оборони відбивали штурмові дії окупантів біля Тихого та Вовчанська.

Натомість на Покровському напрямку українські захисники відбили аж 55 штурмових дій (у районах Воздвиженки, Желанного, Сергіївки, Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Іванівки, Лисичного, Тимофіївки, Карлівки, Калинового та Гродівки).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 890-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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