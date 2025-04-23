У МОН назвали найменш популярний предмет серед вступників на НМТ-2025
3 квітня завершився основний етап реєстрації на національний мультипредметний тест (НМТ), і вже можна зробити певні висновки щодо популярності навчальних предметів серед вступників.
Факти ICTV дізнавалися, який найменш популярний предмет серед вступників на НМТ-2025.
НМТ-2025: найменш популярний предмет
Із тих 312 тис. осіб, які зареєструвалися на НМТ цього року, третина обрали англійську мову як четвертий предмет. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький на брифінгу в Медіацентрі Україна.
72 тис. абітурієнтів обрали географію, а 62 тис. виявили бажання пройти тест з біології. Українську літературу обрали 46 тис. осіб.
За даними УЦОЯО найменше охочих виявилося на фізику (8 886) та хімію (2 887). Заступник міністра підтвердив, що найменш популярними предметами на НМТ-2025 стали фізика та хімія. Їх студенти обирають мало.
Заступник міністра заявив, що є нововведення, відповідно до яких збільшується коефіцієнт вступника, якщо він обере під час складання НМТ як четвертий предмет фізику або хімію.
Це спосіб, за допомогою якого в майбутньому ми хочемо мотивувати десятикласників сьогодні, які наступного року будуть в 11 класі, щоб вони все-таки не забували про фізику та хімію, адже це важливі предмети. Відповідно, з цими предметами вступити до вищого навчального закладу буде значно простіше, ніж з іншими, – зазначив Михайло Винницький.
Нагадаємо, що на НМТ у 2025 році буде чотири предмети. З них три є обов’язковими для всіх учасників, а один предмет можна обрати самостійно.
Обов’язкові предмети: українська мова, математика, історія України.
Предмети на вибір: українська література, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, географія, хімія, фізика.
Під час вибору четвертого предмета рекомендують орієнтуватися на спеціальність, яку ви плануєте здобувати в університеті. Деякі спеціальності можуть надавати перевагу певним предметам.