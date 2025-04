Зеленський у відповідь на критику Трампа нагадав про Кримську декларацію Помпео

Президент Володимир Зеленський відреагував на критику президента США Дональда Трампа, зробивши репост заяви колишнього держсекретаря США Майка Помпео, який очолював цю посаду за першої каденції Трампа. У своїй заяві Помпео підтвердив позицію США щодо Криму і недопущення окупації півострова з боку Росії.

Сам допис Зеленського, оприлюднений в соцмережі X, містив коментар щодо переговорів між Україною, Європою та США у Лондоні.

Він наголосив на важливості того, що кожна сторона “не просто була присутньою”, але й “працювала змістовно”.

– Американська сторона поділилася своїм баченням. Україна та інші європейці представили свої напрацювання. І ми сподіваємося, що саме така спільна робота приведе до тривалого миру. Ми вдячні партнерам. Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції, і ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями, – написав Зеленський.

Emotions have run high today. But it is good that 5 countries met to bring peace closer. Ukraine, the USA, the UK, France and Germany. The sides expressed their views and respectfully received each other’s positions. It’s important that each side was not just a participant but… pic.twitter.com/lDFV5WK8tw

