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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Зеленський у відповідь на критику Трампа нагадав про Кримську декларацію Помпео

Зеленський після критики Трампа репостнув заяву ексдержсекретаря Помпео про Крим
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський відреагував на критику президента США Дональда Трампа, зробивши репост заяви колишнього держсекретаря США Майка Помпео, який очолював цю посаду за першої каденції Трампа. У своїй заяві Помпео підтвердив позицію США щодо Криму і недопущення окупації півострова з боку Росії.

Сам допис Зеленського, оприлюднений в соцмережі X, містив коментар щодо переговорів між Україною, Європою та США у Лондоні.

Коментар Зеленського щодо переговорів у Лондоні

– Сьогодні було багато емоцій. Але добре, що п’ять країн зустрілися, щоб наблизити мир. Україна, США, Велика Британія, Франція та Німеччина. Сторони висловили свої погляди та з повагою сприйняли позиції одна одної, – написав президент.

Він наголосив на важливості того, що кожна сторона “не просто була присутньою”, але й “працювала змістовно”.

Зараз дивляться

– Американська сторона поділилася своїм баченням. Україна та інші європейці представили свої напрацювання. І ми сподіваємося, що саме така спільна робота приведе до тривалого миру. Ми вдячні партнерам. Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції, і ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями, – написав Зеленський.

Кримська декларація Помпео

До свого допису Зеленський додав заяву Майка Помпео, який очолював Держдепартамент за часів першої президентської каденції Дональда Трампа.

У Кримській декларації Помпео від 25 липня 2018 року йдеться про те, що вторгнення Росії в Україну у 2014 році і спроба анексії Криму з боку Кремля “прагнуло підірвати основний міжнародний принцип, який поділяють демократичні держави: жодна країна не може силою змінити кордони іншої країни”.

– Сполучені Штати підтверджують, що їхнім політичним курсом є відмова визнати претензії Кремля на суверенітет над територією, захопленою силою в порушення міжнародного права. Разом із союзниками, партнерами та міжнародним співтовариством Сполучені Штати відкидають спробу анексії Криму Росією і зобов’язуються проводити цю політику доти, доки не буде відновлено територіальну цілісність України, – йдеться у заяві державного секретаря за часів першої каденції Трампа.

У заяві Помпео також йдеться про те, що дії Росії “негідні великої країни, і вони ізолюють її від міжнародного співтовариства”.

Допису Володимира Зеленського у соцмережах передувала критика з боку президента США Дональда Трампа, який звинуватив українського лідера щодо його позиції про Крим і заявив, що президент України нібито завдає шкоди мирним переговорам.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Дональд Трамп, Крим, Майк Помпео, Росія, США
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