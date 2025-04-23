Зеленський у відповідь на критику Трампа нагадав про Кримську декларацію Помпео

Президент Володимир Зеленський відреагував на критику президента США Дональда Трампа, зробивши репост заяви колишнього держсекретаря США Майка Помпео, який очолював цю посаду за першої каденції Трампа. У своїй заяві Помпео підтвердив позицію США щодо Криму і недопущення окупації півострова з боку Росії.

Сам допис Зеленського, оприлюднений в соцмережі X, містив коментар щодо переговорів між Україною, Європою та США у Лондоні.

Коментар Зеленського щодо переговорів у Лондоні

– Сьогодні було багато емоцій. Але добре, що п’ять країн зустрілися, щоб наблизити мир. Україна, США, Велика Британія, Франція та Німеччина. Сторони висловили свої погляди та з повагою сприйняли позиції одна одної, – написав президент.

Він наголосив на важливості того, що кожна сторона “не просто була присутньою”, але й “працювала змістовно”.

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– Американська сторона поділилася своїм баченням. Україна та інші європейці представили свої напрацювання. І ми сподіваємося, що саме така спільна робота приведе до тривалого миру. Ми вдячні партнерам. Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції, і ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями, – написав Зеленський.

Emotions have run high today. But it is good that 5 countries met to bring peace closer. Ukraine, the USA, the UK, France and Germany. The sides expressed their views and respectfully received each other’s positions. It’s important that each side was not just a participant but… pic.twitter.com/lDFV5WK8tw — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 23, 2025

Кримська декларація Помпео

До свого допису Зеленський додав заяву Майка Помпео, який очолював Держдепартамент за часів першої президентської каденції Дональда Трампа.

У Кримській декларації Помпео від 25 липня 2018 року йдеться про те, що вторгнення Росії в Україну у 2014 році і спроба анексії Криму з боку Кремля “прагнуло підірвати основний міжнародний принцип, який поділяють демократичні держави: жодна країна не може силою змінити кордони іншої країни”.

– Сполучені Штати підтверджують, що їхнім політичним курсом є відмова визнати претензії Кремля на суверенітет над територією, захопленою силою в порушення міжнародного права. Разом із союзниками, партнерами та міжнародним співтовариством Сполучені Штати відкидають спробу анексії Криму Росією і зобов’язуються проводити цю політику доти, доки не буде відновлено територіальну цілісність України, – йдеться у заяві державного секретаря за часів першої каденції Трампа.

У заяві Помпео також йдеться про те, що дії Росії “негідні великої країни, і вони ізолюють її від міжнародного співтовариства”.

Допису Володимира Зеленського у соцмережах передувала критика з боку президента США Дональда Трампа, який звинуватив українського лідера щодо його позиції про Крим і заявив, що президент України нібито завдає шкоди мирним переговорам.

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