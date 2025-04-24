Путін прислухається до мене: Трамп вірить, що РФ припинить обстріли України

Президент США Дональд Трамп переконаний, що президент РФ Володимир Путін прислухається до його заклику припинити бомбардування України.

Цю заяву він зробив під час зустрічі з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре у Білому домі, повідомляє Clash Report.

Трамп сподівається, що Путін припинить обстріли

– Я думаю, що Путін прислухається до мене щодо припинення ударів по Україні, – зазначив Трамп.

Президент США також висловив переконання, що і Росія, і Україна прагнуть миру, тому обидві сторони повинні сісти за стіл переговорів.

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Він додав, що має власний термін для укладення мирної угоди.

– Ми довго чекаємо, вони повинні сісти за стіл переговорів. І я думаю, що вони отримають мир. Я кажу, що ми можемо врятувати тисячі людей, і мені не подобається, що це займає багато часу, – наголосив Трамп.

Він зазначив, що на війні гине значно більше людей, ніж він вказував раніше.

– Я говорив про 2,5 тисячі молодих людей з Росії та України, які гинуть щотижня. Зараз це близько п’яти тисяч, – сказав президент США.

На його думку, існує “багато ненависті, ворожнечі, багато недовіри”. Проте Трамп сподівається досягнути миру “заради тих багатьох молодих людей, які гинуть”.

Раніше Дональд Трамп відреагував на масовану повітряну атаку Росії по Києву, заявивши, що це було “непотрібно і дуже невчасно”. Він закликав Путіна зупинитися і укласти мирну угоду.

Уночі 24 квітня Росія запустила понад 200 повітряних цілей по Україні. Найбільше постраждав Київ, де підтверджено загибель десяти людей і близько 90 поранених.

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