Росія прагне смерті та руйнувань: реакція світу на масовану атаку РФ по Україні 24 квітня

На тлі заяв президента США Дональда Трампа про мирну угоду між Вашингтоном і Москвою, російська армія здійснила одну з найпотужніших атак на Україну.

За даними ДСНС, унаслідок обстрілу Києва загинули десятеро людей, близько 90 – поранені.

У МВС зазначили, що головною ціллю повітряної атаки стала столиця, однак під удар також потрапили Харків, Запоріжжя, Київська, Сумська, Хмельницька, Житомирська та Полтавська області.

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Як відреагував світ на масований обстріл РФ України 24 квітня

Президент Молдови Мая Санду

– Коли світ сподівається на припинення вогню, Росія знову демонструє, що не прагне миру – лише смерті й руйнувань. Остання ракетна атака по Києву вбила і поранила цивільних. Молдова засуджує цей терор. Україні потрібна більша підтримка, більше ППО. Цю війну може зупинити лише сила, – написала Санду в мережі X.

While the world hopes for a ceasefire, Russia shows again it doesn’t seek peace—only death and destruction. Its latest missile attack on Kyiv killed, wounded civilians. Moldova condemns this terror. Ukraine needs more support, more air defence. Only strength can stop this war. — Maia Sandu (@sandumaiamd) April 24, 2025

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен

– Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільне населення, не виявляючи справжнього бажання досягти миру. Сьогодні ми скликаємо Спеціальну Постійну Раду у відповідь на постійні напади на населення України. Ми повинні забезпечити відповідальність Росії для досягнення справедливого та тривалого миру, – зазначила вона у X.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас

– Заявляючи про прагнення до миру, Росія завдала смертоносного авіаудару по Києву. Це не прагнення до миру, це знущання з нього. Справжньою перешкодою є не Україна, а Росія, чиї цілі війни не змінилися, – повідомила вона в Х.

While claiming to seek peace, Russia launched a deadly airstrike on Kyiv. This isn’t a pursuit of peace, it’s a mockery of it. The real obstacle is not Ukraine but Russia, whose war aims have not changed. — Kaja Kallas (@kajakallas) April 24, 2025

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала

– У той час як Україна прийняла американську пропозицію про припинення вогню на початку квітня, сьогодні Росія знову атакувала українські міста, мирних жителів і дітей. Путін ніколи не дбав про мир, і єдиний шлях до миру в Європі лежить через потужну військову підтримку України, – написав чеський лідер.

Посольство Канади

– Посольство Канади висловлює щирі співчуття родинам загиблих внаслідок нічного обстрілу Києва, Харкова та областей, Запоріжжя, Павлограда, а також Житомирської, Полтавської, Хмельницької та Сумської областей. Канада рішуче засуджує цей напад на мирних мешканців, – йдеться у повідомленні в Х.

Глава МЗС Латвії Байба Браже

– Спрацювати може лише мир завдяки силі. Росію потрібно примушувати до миру і посилювати спроможність України оборонятися. Сьогоднішня масштабна атака проти українських цивільних доводить, що м’ясник у Кремлі хоче війни. Жодних натяків на мир немає, – зазначила вона.

Глава МЗС Даніі Ларс Расмуссен

– Щойно говорив з європейськими колегами про ситуацію в Україні. Жахлива атака на Київ минулої ночі. Ще одне свідчення жорстокості Путіна. Якби він дійсно хотів миру, він міг би просто скласти зброю – написав він в Х.

Just spoke with European colleagues about the situation in #Ukraine ???????? Horrible attack against #Kyiv last night. Another testament to Putin’s brutality. If he really wanted peace, he could just lay down his weapons. — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) April 24, 2025

Президент США Дональд Трамп

– Вони (російські удари – Ред.) не потрібні й мають дуже невдалий час. Володимире, зупинись! Щотижня гине 5000 солдатів. Давайте укладемо мирну угоду!, – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Президент США Еммануель Макрон

– Не можна очікувати, що Зеленський погодиться на припинення вогню, поки Київ бомбардують, – заявив Макрон під час поїздки на Мадагаскар, пише SkyNews.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер

Удари по Києву є справжнім нагадуванням про те, що Росія є агресором тут. Ці атаки, внаслідок яких постраждали щонайменше 77 осіб, показують, чому важливо змусити Росію до безумовного припинення вогню, – цитує слова Стармера ВВС.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у ніч проти 24 квітня Росія завдала масованого удару по Україні, використавши 215 ракет і дронів різних типів.

Українська ППО знищила 48 ракет і 64 безпілотники. 68 ворожих дронів-імітаторів були локаційно втрачені без завдання шкоди.

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