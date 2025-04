Росія прагне смерті та руйнувань: реакція світу на масовану атаку РФ по Україні 24 квітня

На тлі заяв президента США Дональда Трампа про мирну угоду між Вашингтоном і Москвою, російська армія здійснила одну з найпотужніших атак на Україну.

За даними ДСНС, унаслідок обстрілу Києва загинули десятеро людей, близько 90 – поранені.

У МВС зазначили, що головною ціллю повітряної атаки стала столиця, однак під удар також потрапили Харків, Запоріжжя, Київська, Сумська, Хмельницька, Житомирська та Полтавська області.

Президент Молдови Мая Санду

– Коли світ сподівається на припинення вогню, Росія знову демонструє, що не прагне миру – лише смерті й руйнувань. Остання ракетна атака по Києву вбила і поранила цивільних. Молдова засуджує цей терор. Україні потрібна більша підтримка, більше ППО. Цю війну може зупинити лише сила, – написала Санду в мережі X.

While the world hopes for a ceasefire, Russia shows again it doesn’t seek peace—only death and destruction. Its latest missile attack on Kyiv killed, wounded civilians. Moldova condemns this terror.

Ukraine needs more support, more air defence. Only strength can stop this war.

— Maia Sandu (@sandumaiamd) April 24, 2025