Тарифи на електроенергію для підприємств 2025: скільки платить бізнес

Для побутових споживачів тарифи на світло поки що не змінюються й залишаються на рівні 4,32 грн за 1 кВт • год (згідно з постановою №632 ціна діє до кінця квітня 2025 року). А ось для бізнесу у 2025 році відбулося підвищення.

Які діють тарифи на електроенергію для бізнесу в Україні та від чого залежить ціна — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Тарифи на електроенергію для бізнесу: від чого залежить ціна

В Україні тариф на електроенергію для бізнесу складається з тарифів на розподіл та передання електроенергії, вартості електроенергії та податку на додану вартість.

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У 2025 році відбулося підвищення тарифів на електроенергію для підприємств. Це пов’язано з коливанням валютного курсу, впливом інфляційних процесів.

Також на зростання ціни на світло впливає:

зростання витрат на компенсацію технологічних втрат;

скорочення обсягів виробництва та передання електроенергії;

необхідність обслуговування та витрати, пов’язані відновлюванням джерел електроенергії.

Які тарифи на електроенергію для підприємств 2025

Національна комісія, що регулює сферу енергетики та комунальних послуг, затвердила рішення про збільшення тарифу на передання електроенергії для бізнесу.

Таким чином тариф на електроенергію для бізнесу в Україні у 2025 році становить 686,23 грн за 1 МВт • год (згідно з постановою НКРЕКП № 2200 від 19 грудня 2024 року).

НЕК Укренерго зазначає, що тариф на послуги з передання електричної енергії для підприємств зеленої електрометалургії становить — 359,55 грн за 1 МВт/год.

Зверніть увагу! Тарифи на розподіл електроенергії для бізнесу можуть дещо відрізнятися, залежно від постачальника. Крім того, вони залежать від класу напруги (1-й чи 2-й).

Для першого класу напруги (високовольтні лінії) тариф буде нижчий, а для другого класу напруги (низьковольтні лінії) тариф буде вищий.

Тариф на розподіл електроенергії для всіх обленерго встановлює НКРЕКП (Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг).

Варто зазначити, що субсидії для бізнесу не діють. Всі витрати підприємства сплачують самостійно у повному обсязі.

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