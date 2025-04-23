У Білому домі хочуть, щоб Зеленський “не сперечався” про мирні перемовини у медіа

Білий дім виступає за те, щоб президент України Володимир Зеленський “не сперечався” щодо теми мирних переговорів через засоби масової інформації.

Про це заявила прессекретарка адміністрації президента США Керолайн Левітт, коментуючи критичні випади американського лідера Дональда Трампа в бік Зеленського.

Білий дім хоче, щоб Зеленський не коментував мирний процес через медіа

За її словами, президенту Трампу “уривається терпець” через заяви українського лідера.

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Як наголосила Левітт, США не вимагають від України визнати Крим “російським”. Вона додала, що Трамп “просить, щоб сторони сіли за стіл переговорів, усвідомлюючи, що ця жорстока війна триває надто довго”, і, як продовжила речниця, “для того, щоб укласти хорошу угоду, обидві сторони мусять залишитись трохи незадоволеними”.

– І, на жаль, президент Зеленський намагається сперечатись через мирні переговори у ЗМІ, а це для президента неприйнятно. Переговори мають бути за зачиненими дверима, – заявила вона.

Як стверджує Керолайн Левітт, Сполучені Штати нібито “витратили надто багато часу і ресурсів”, аби спробувати завершити війну. І тепер Трамп “розчарований”.

– Він хоче, щоб вбивства припинилися. Але для цього потрібно, щоб обидві сторони війни були готові це зробити. І, на жаль, президент Зеленський, здається, рухається в неправильному напрямку, – заявила вона.

Критика Трампа в бік Зеленського

Перед цим президент Володимир Зеленський прокоментував повідомлення з медіа, згідно із якими США нібито схиляють Україну до визнання Криму російським. За словами Зеленського, Україна не піде на такий крок, оскільки це суперечить Конституції.

У відповідь на це глава Білого дому 23 квітня написав критичну публікацію в бік Зеленського, в якій заявив, що Крим був нібито “зданий без жодного пострілу” у 2014 році та додав, що твердження президента України нібито “шкодять мирним перемовинам”.

Того ж дня, реагуючи на заяву Трампа, Зеленський оприлюднив допис в соцмережі X, який почав з того, що сьогодні було “багато емоцій” та додав до публікації заяву колишнього держсекретаря США Майка Помпео, який у 2018 в Кримській декларації підтверджував позицію Сполучених Штатів щодо недопустимості зазіхання Росії на будь-які території України.

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