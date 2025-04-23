Європейські країни вважають, що мирна угода щодо припинення війни має передбачати повагу до територіальної цілісності України.

Про це повідомляє агентство AFP із посиланням на заяву канцелярії президента Франції Еммануеля Макрона.

Європа вимагає територіальної цілісності України

Так, раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що й Україні, і Росії доведеться відмовитися від частини територій, які кожна зі сторін наразі контролює, задля мирного врегулювання війни. За твердженням західних медіа, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом і послабити санкції проти Кремля.

Водночас Джей Ді Венс заявив, що Україні та Росії доведеться йти на поступки, інакше Сполучені Штати вийдуть із мирних переговорів.

У відповідь на це в офісі Макрона заявили, що територіальна цілісність України та європейські прагнення є дуже сильними вимогами для європейців.

Варто зауважити, що президент Володимир Зеленський категоричний – Україна ніколи не визнає окупований Крим російським.

Раніше ЗМІ повідомили можливі умови мирної угоди від США. Так, Америка нібито готова де-юре визнати російський контроль над окупованим Кримом. Крім того, пропозиція передбачає де-факто визнання інших окупованих територій (майже всієї Луганської області та частково Донецької, Запорізької та Херсонської областей).

Джерело : Радіо Свобода

