Це абсурд: Келлог розкриткував триденне “перемир’я” Путіна

Триденне “перемир’я” в першій половині травня, яке оголосив російський президент Володимир Путін, є абсурдним.

США очікують щонайменше 30 днів всеосяжного режиму тиші, після чого його можна буде продовжити.

Про це в ефірі Fox News заявив спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог.

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Триденне “перемир’я” це абсурд – Келлог

Він прокоментував ініціативу Путіна від 28 квітня, в якій той вирішив знову оголосити про “перемир’я” у війні проти України і нібито зупинити бойові дії з 0:00 8 травня до 0:00 11 травня.

Келлог назвав такий короткий термін “абсурдним” і нагадав, що українська сторона вже раніше погодилася на більш тривале припинення вогню.

– Триденне припинення вогню – це абсурд. Президент (США Дональд Трамп, – Ред.) хоче всеосяжного припинення вогню: на морі, в повітрі, на суходолі, в інфраструктурі щонайменше на 30 днів, а потім ми можемо продовжити його. Він абсолютно правий, і це те, до чого ми прагнемо прийти. І коли ви подивитеся на все, з чим готові працювати українці, тепер справа за росіянами, за Путіним, – зазначив Келлог.

Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський, реагуючи на оголошене “перемир’я”, запропонував Кремлю припинити вогонь не на три, а на 30 днів.

Джерело : Fox News

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