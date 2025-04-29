Додаткова сесія НМТ-2025: коли почнеться та хто може зареєструватися

3 квітня був останній день реєстрації на основну сесію НМТ 2025 року. Що робити, якщо її пропустили?

Коли буде додаткова сесія з мультипредметного тесту ЗНО у 2025 році та хто може зареєструватися — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли буде додаткова сесія НМТ у 2025 році

Учасники, які не встигли зареєструватися на НМТ під час основної сесії, можуть зареєструватися під час додаткового періоду.

Зараз дивляться

НМТ-2025 додаткова сесія — основні дати:

Реєстрація на додатковий період НМТ у 2025 році триватиме з 9 до 14 травня.

Зміна реєстраційних даних можлива з 9 до 19 травня.

Отримати запрошення можна з 11 липня.

Проведення додаткової сесії буде з 14 до 25 липня.

Оголошення результатів відбудеться до 30 липня.

Хто здає додаткову сесію НМТ у 2025 році

Крім основної сесії, для абітурієнтів передбачена додаткова сесія НМТ у 2025 році, яка надає можливість скласти тестування тим, хто не зміг зробити це під час основної сесії з поважних причин.

Участь у додатковій сесії можуть взяти особи, які:

Брали участь у міжнародних або всеукраїнських заходах, змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах, включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства молоді та спорту України.

Складали державний іспит або випускні екзамени у закордонних закладах освіти.

Перебували в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах за рішенням судів.

Під час основного періоду тестування отримали відмову в реєстрації.

Якщо абітурієнт мав брати участь в основній сесії, але не з поважних причин не зміг цього зробити, тоді, щоб взяти участь в додатковій сесії НМТ-2025 необхідно подати документи протягом трьох робочих днів після дати проведення основної сесії.

До поважних причин належать:

повітряна тривога;

стихійне лихо;

хвороба та інші медичні обставини;

смерть близьких родичів (не пізніше ніж за 7 днів до тестування);

загроза здоров’ю або життю під час тестування;

відсутність електроенергії або інтернет-з’єднання під час тестування;

викрадення документів, необхідних для ідентифікації особи або допуску до тестування (не пізніше ніж за 5 днів до тестування).

Додаткова сесія НМТ-2025: як зареєструватися

Для реєстрації на додаткову сесію НМТ необхідно:

Увійти або створити персональний кабінет на сайті Заповнити реєстраційну форму, вказавши необхідні дані та обравши населений пункт для проходження НМТ. Завантажити скан-копії документів, що обґрунтовують причину неможливості участі в основній сесії. Надіслати інформацію на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Регіональний центр розглядає подані документи протягом десяти робочих днів та інформує про рішення через персональний кабінет учасника.

Таким чином, додаткова сесія мультипредметного тесту ЗНО надає можливість абітурієнтам, які з об’єктивних причин не змогли взяти участь в основній сесії, реалізувати своє право на складання НМТ-2025 та вступ до закладів вищої освіти.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.