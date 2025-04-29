Україна пропонує розширити безпекову співпрацю у форматі Тримор’я – Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав до тіснішої безпекової співпраці країн Тримор’я. Він наголосив на унікальному досвіді України у протидії військовим, кібер- та інфраструктурним загрозам.

Україна готова ділитися знаннями й напрацюваннями з партнерами, заявив глава держави під час виступу на саміті.

Україна допомагатиме знаннями та досвідом

– Війна навчила нас не лише відновлюватися після ракет і бомб, а й протистояти кібератакам. Україна має унікальні знання та досвід, і ми готові ними ділитися, – сказав президент.

Зеленський наголосив на необхідності створення спільних планів дій для захисту енергетичної інфраструктури, особливо поблизу російських кордонів.

Зараз дивляться

Він підкреслив важливість розробки резервних маршрутів для енергомереж, трубопроводів та систем зв’язку, щоб кожна країна могла допомогти іншим у разі надзвичайної ситуації.

Окрему увагу глава держави приділив потребі в покращенні транспортної логістики між країнами регіону.

Нашому регіону потрібні кращі логістичні зв’язки. Чорне море, як і Балтійське, має допомагати країнам у кризовій ситуації. І всі ми повинні мати швидкий доступ до Адріатичного моря – на випадок, якщо щось станеться в регіоні, – зазначив він.

Зеленський закликав посилити тиск на Росію

Президент підкреслив, що досягнення миру – це спільна справа. Тривалий мир можливий лише за умов єдності та скоординованих дій усіх країн.

Також Зеленський закликав зберігати міжнародний тиск на Росію.

– Кожен може зробити свій внесок, щоб досягти повного й безумовного припинення вогню хоча б на 30 днів. Це може стати основою для справжньої дипломатії. Ми хочемо, щоб ця війна завершилася справедливо – без винагород для Путіна і без жодного клаптика землі, – сказав Зеленський.

Президент подякував за підтримку України у сфері оборони та інвестицій у військову промисловість і зазначив, що побудоване зараз оборонне виробництво служитиме на користь усім партнерам.

Загроза з боку РФ та Білорусі

Окремо глава держави попередив про можливі загрози з території Білорусі.

– Цього літа Росія готує щось у Білорусі, прикриваючись навчаннями. Саме так вона зазвичай починає атаки. Але куди цього разу – Україна? Литва? Польща? Ми всі маємо бути готовими, – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна відкрита до співпраці. Віцепрем’єр з відновлення Олексій Кулеба, який присутній на саміті, готовий представити ключові інфраструктурні проєкти.

Українська розвідка, за словами президента, готова ділитися з партнерами інформацією про загрози в регіоні.

Президент запропонував активізувати взаємодію між радниками з питань безпеки, щоб кожна країна могла долучитися до дипломатичних зусиль для завершення війни.

– Нам потрібно стояти разом не лише політично, а й у практичному сенсі, щоб захистити себе від реальних викликів, – підкреслив президент.

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