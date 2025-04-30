Між США та Україною виникли розбіжності перед підписанням угоди про надра – FT

Сполучені Штати та Україна зіткнулися з перешкодами “останньої хвилини” напередодні підписання рамкової угоди про співпрацю у сфері видобутку корисних копалин.

Про це повідомило видання Financial Times.

Переговори зайшли у глухий кут

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що документ можуть підписати вже впродовж наступної доби, щойно буде узгоджено фінальні деталі.

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Водночас FT зазначає, що суперечності, які виникли після нічних “марафонських” перемовин, поставили під сумнів остаточне досягнення домовленостей.

Проблеми виникли, коли команда міністра фінансів США Скотта Бессента поінформувала першу віцепрем’єрку України, яка була вже в дорозі до Вашингтона, що вона має бути готова “або підписати всі документи, або повертатися додому”.

Джерело, обізнане з позицією американської сторони, повідомило, що переговори зайшли у глухий кут через спробу української сторони змінити деякі пункти, які, за словами США, вже були погоджені на вихідних.

Згідно з проєктом угоди, з яким ознайомилися журналісти Financial Times, Вашингтон та Київ мали намір через розвиток українських природних ресурсів та створення спільного інвестфонду створити умови для залучення інвестицій у гірничодобувну галузь, енергетику та суміжні технології.

Одним із важливих елементів домовленостей стала поступка з боку адміністрації Трампа, яка погодилася враховувати лише майбутню військову допомогу як внесок США у фонд.

Ультиматум американської сторони

Віцепрем’єрка Юлія Свириденко вирушила до Вашингтона для підписання документів із Скоттом Бессентом, як підтвердили троє українських урядовців.

Проте саме під час її перельоту виникли ускладнення: американська сторона поставила ультиматум – або підписання всього пакета угод 30 квітня, або відмова від співпраці.

За словами українських посадовців, Вашингтон наполягає на одночасному підписанні рамкової та повної угоди про інвестиційний фонд. Але, як пояснили українці, другий документ має пройти ратифікацію в парламенті, тому його підписання неможливе в такий короткий термін.

Представник США заявив, що зволікання Києва може негативно вплинути на прозорість та підзвітність угоди, але якщо Україна погодиться на початкові умови, підписання все ще можливе вже в середу.

– Президент Трамп заявив, що діяти треба вже зараз. Ми повністю зосереджені на досягненні мети. Сполучені Штати прагнуть якнайшвидшого укладення цієї критично важливої угоди та забезпечення стабільності й миру в Україні, – заявив речник Мінфіну США.

Один із українських переговорників висловив розчарування поведінкою американської сторони: “Складається враження, що вони нічим не будуть задоволені”. Водночас він наголосив, що Україна готова підписати угоду вже сьогодні.

У середу, поки перемовини тривали, Денис Шмигаль знову заявив про сподівання, що угоду все ж буде підписано впродовж наступних 24 годин.

Попри те, що рамкова угода не передбачає прямих безпекових гарантій з боку США, вона описується як “вираз ширшого стратегічного партнерства та демонстрація підтримки Сполученими Штатами безпеки, економічного зростання, відбудови та інтеграції України у світову економіку”.

Документ також передбачає, що після набрання чинності будь-яка нова військова допомога США – від озброєння й боєприпасів до технологій і тренувань – буде вважатися внеском до фонду.

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