Новини ночі 1 травня: підписання угоди зі США щодо копалин, атака РФ на Україну

Уночі проти 1 травня за київським часом Україна та США підписали угоду щодо корисних копалин.

Російські війська в цей час продовжували обстрілювати Україну.

Низка вибухів прогриміла в Одесі, Сумах, Харкові, Києві.

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Україна та США підписали угоду щодо корисних копалин

Вибухи в Одесі

Вибухи в Сумах

Вибухи в Харкові

Вибухи в Києві

Україна та США підписали угоду щодо корисних копалин

Те, що Україна та США підписали угоду щодо корисних копалин, підтвердила міністр економіки України Юлія Свириденко.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, одним із п’яти основних принципів угоди між Україною та США є рівноправність.

Зокрема, Інвестиційний фонд відбудови створюватиметься на засадах 50/50, тож обидві сторони матимуть рівне право голосу.

Згідно з угодою, Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.

Документ, який ще має ратифікувати Верховна Рада, не передбачає жодних боргових зобов’язань.

Вибухи в Одесі

Під час нічних вибухів в Одесі 1 травня, що стали наслідком масованої дронової атаки РФ, пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школу та легкові автомобілі.

Загинули двоє людей, ще п’ятеро поранені.

Вибухи в Сумах

Вибухи в Сумах стали наслідком ворожої атаки на промислові підприємства міста.

Один із прильотів по об’єкту промисловості в. о. міського голови Артем Кобзар показав на відео.

За попередньою інформацією, загиблих або поранених немає після вибухів у Сумах немає.

Вибухи в Харкові

Вибухи в Харкові гриміли щонайменше до четвертої ранку 1 травня.

Наразі відомо є інформація тільки про вибух, що прогримів орієнтовно за пів години до опівночі.

Тоді, за словами міського голови Ігоря Терехова, російський безпілотник Молния влучив в АЗС у Київському районі.

Сталася пожежа.

Інформація про постраждалих не надходила.

Вибухи в Києві

Лунали вночі 1 травня й вибухи в Києві.

У міській військовій адміністрації підтверджували роботу протиповітряної оборони.

Про результати бойової роботи у КМВА поки не повідомляли.

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