Фонд з угоди про надра може запрацювати за місяць після ратифікації – Свириденко

Інвестиційний фонд відбудови України може почати свою роботу приблизно через місяць-півтора після того, як Верховна Рада ратифікує угоду між Україною та Сполученими Штатами щодо використання надр.

Про це заявила міністерка економіки Юлія Свириденко, пише РБК Україна.

Інвестиційний фонд буде запущено за місяць-півтора після ратифікації

– Наше завдання зробити це як можна швидше (запустити фонд – ред.) Зараз дуже важко передбачити, але я думаю, через місяць або півтора (після ратифікації угоди в парламенті – ред.) ми маємо завдання запустити фонд, – зазначила Свириденко.

Вона наголосила, що українська сторона прагне якомога швидше завершити процес ратифікації угоди.

Зараз дивляться

– І, звичайно, ми хочемо фіналізувати інші технічні питання, які мають відношення до фонду, – додала віцепрем’єрка.

Нагадаємо, 1 травня було підписано угоду щодо надр між Україною та США. Від імені української сторони документ підписала Юлія Свириденко, а з боку США – міністр фінансів Скотт Бессент.

Спочатку між державами планувалося укласти рамкову угоду, а вже після цього – договір про створення інвестфонду.

Однак наприкінці березня американська сторона запропонувала Україні оновлений варіант угоди, який вже не має рамкового характеру. Цей документ потребує ратифікації Верховною Радою.

Згідно з умовами угоди, обидві країни мають заснувати інвестиційний фонд, який буде наповнюватися завдяки доходам від реалізації українських корисних копалин.

Як підкреслила Свириденко, угода містить важливі для України положення й водночас є взаємовигідною для обох держав. Вона акцентувала, що українські надра залишатимуться у власності держави.

При цьому в документі не передбачено жодних зобов’язань України щодо погашення боргів перед США за раніше надану підтримку.

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