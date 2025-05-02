Коли та хто може затримати за порушення правил військового обліку – пояснення адвоката

В Україні передбачена відповідальність за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку. У деяких випадках представники Національної поліції можуть здійснювати адміністративне затримання, доставляти до ТЦК і СП.

Адвокат, керівний партнер юридичної компанії Winner Ігор Ясько пояснив Фактам ICTV, в яких випадках здійснюють адміністративне затримання, хто уповноважений це робити, коли людину можуть доставити до ТЦК і СП, а також хто нестиме відповідальність, якщо її утримують більше відведеного законом часу.

Порушення правил військового обліку

Національній поліції України надано право здійснювати адміністративне затримання військовозобовʼязаних у разі порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, доставляти їх до ТЦК та СП (статті 259 та 262 КУпАП, частина 3 статті 38 закону України Про військовий обовʼязок і військову службу).

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ТЦК і СП можуть звертатися до Нацполіції щодо доставлення до них осіб, які вчинили адміністративні правопорушення за статтями 210, 210-1 КУпАП (абзац 36 пункту 9 Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки). Серед них:

порушення правил військового обліку;

неявка на виклик до військового комісаріату без поважних причин;

несвоєчасне подання відомостей про зміну свого місця проживання, освіти, роботи, посади.

Після чого, відповідно до статті 262 КУпАП, працівники Національної поліції мають право здійснити адміністративне затримання.

За словами адвоката Олени Воронкової, військовозобов’язані можуть потрапити до розшуку з кількох причин. Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, оголошення у розшук у питаннях мобілізації відбувається у разі порушення громадянами статей 210 та 210-1 цього Кодексу:

неявка за повісткою,

непроходження ВЛК,

неоновлення даних.

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– Затримання проводиться згідно з статтею 259 Кодексу України про адміністративні правопорушення, – зазначає адвокат Олена Воронкова.

Примусове доставлення до ТЦК здійснюється для складання протоколу, якщо це неможливо зробити на місці. Тобто, якщо особа не з’явилася за повісткою і була оголошена в розшук, то при її виявленні працівники поліції мають доставити її до ТЦК для складання адміністративного протоколу.

Коли громадянина можуть затримати

Адвокат Ігор Ясько перерахував випадки, коли громадянина може бути затримано:

у разі відмови від отримання повістки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання, доставлення громадянина до ТЦК і СП на підставі статей 261 і 262 КУпАП;

поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання, доставлення громадянина до ТЦК і СП на підставі статей 261 і 262 КУпАП; у разі відмови прослідувати до ТЦК і СП поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 КУпАП під час перевірки військово-облікових документів, якщо встановлено, що громадянин порушує правила військового обліку, визначені Порядком від 30 грудня 2022 р. № 1487 або законом України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, виявлено розбіжностей військово-облікового документа з даними в ЄДР.

У такому випадку старший групи оповіщення пропонує прослідувати до ТЦК і СП для взяття на військовий облік, проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, уточнення персональних даних, військово-облікового документа з даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів, пояснив Ігор Ясько.

– Тобто підставою для затримання та доставлення правопорушника є звернення до органів Національної поліції про доставлення громадян, які вчинили правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Під час наявності позначки “розшук” працівники поліції здійснюють затримання, доставлення порушника до ТЦК і СП, – зазначив адвокат.

Доставлення правопорушника до ТЦК та СП відбувається на підставі статті 259 КУпАП. Таке затримання можливе лише з метою складення протоколу про вчинення адміністративного правопорушення та за неможливості його складення на місці вчинення правопорушення.

За його словами, доставлення може відбуватися до ТЦК і СП, в якому військовозобовʼязаний перебуває на обліку, або ж до будь-якого іншого районного ТЦК і СП.

Коли затримання і доставлення до ТЦК є незаконним

– Якщо військовозобовʼязаний не вчинив жодних правопорушень, то затримання та доставлення є незаконним. Якщо районний ТЦК і СП не має доказів порушення норм мобілізаційного законодавства, то немає підстав для складення протоколу. Тому його можна буде оскаржити, – вважає він.

Під час затримання військовозобовʼязаний має право знати причини затримання та місце направлення. Також громадяни мають право залучати адвокатів до складання протоколу та винесення постанови, звернув увагу Ігор Ясько.

– Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більш як три години. Все інше не є законним. Якщо поліція порушила вимоги закону України Про Національну поліцію, норми КПКУ та права затриманого, прокуратура притягає працівників поліції до відповідальності, – наголосив адвокат.

Важливо зазначити, що стаття 258 КУпАП доповнилася нормою про те, що протокол за статтями 210 і 210-1 не складається, якщо порушення скоєно в особливий період, або особа не з’явилася в ТЦК без поважних причин, або не повідомила причину неприбуття за повісткою.

Але військовозобов’язаний має бути належним чином повідомлений про дату, час і місце виклику. Тобто якщо особа не оновила свої дані, не повідомила про зміну особистих даних, не з’явилася за повісткою, то ТЦК виносить ухвалу про штраф без протоколу, пояснив адвокат.

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