Чи можуть позбавити виплат ВПО за купівлю авто: роз’яснення адвоката

Статус внутрішньо переміщеної особи надає певні пільги, зокрема право на отримання виплат.

Факти ICTV дізнавалися в адвоката Адвокатського бюро Івана Хомича Олени Воронкової, чи можуть позбавити виплат ВПО за купівлю авто та за яких умов.

Чи можуть переселенців позбавити виплат за купівлю авто чи мотоцикла

За словами адвоката, не всі особи, які є внутрішньо переміщеними, з точки зору держави потребують матеріальної підтримки. Для відмежування тих внутрішньо переміщених осіб, які потребують матеріальної допомоги від тих, хто справляється самостійно, було розроблено низку критеріїв, які закріплені у постанові Кабінету Міністрів України Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, від 20.03.2022 №332.

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Так, наприклад, виплата не передбачена для тих осіб, які протягом 3 місяців перед зверненням придбали транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації (авто, мотоцикл, мопед) за умови, що такий транспортний засіб не старший за 5 років.

– Якщо особа придбала авто 2014 року випуску, то їй має бути погоджено виплату допомоги, – зазначає адвокат.

Мопеди до цієї категорії не потрапляють, а мотоцикли підпадають за умови, що їхня вартість перевищує 13 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня року, з якого призначається допомога, тобто у 2025 році це – 2361*13=30 693 грн.

Купівля автомобіля: чи можуть ВПО позбавити виплат та коли їх залишать

Водночас є певні виключення, за наявності яких, навіть придбавши транспортний засіб, внутрішньо переміщена особа буде мати право на допомогу.

Особи, які не будуть позбавлені виплат:

ті, хто самостійно зібр ав транспортний засіб;

придбав транспортні засоби як особа з інвалідністю І та ІІ групи;

одержа в безоплатно чи придба в на пільгових умовах через органи соціального захисту населення/одержані через благодійні організації, зокрема за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля;

має транспортні засоби, які перебувають у розшуку у зв’язку з незаконним заволодінням або фізично знищені, що підтверджується відповідними документами;

є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, багатодітними сім’ями та сім’ями з дітьми з інвалідністю, сім’ями з особами з інвалідністю I та II групи, які досягли 80-річного віку .

Отже, на сьогодні законодавством передбачено певні критерії, за якими відмежовують потребу осіб у отриманні допомоги і якщо особа має бажання придбати транспортний засіб, але зберегти право на отримання допомоги як внутрішньо переміщеній особі, то до цього моменту треба підходити досить дбало та попередньо дізнатись усі нюанси.

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