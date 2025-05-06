Taurus, АдН та лідерство в Європі: виклики для Мерца та чого чекати Україні

Вже сьогодні, 6 травня, відбудеться обрання Фрідріха Мерца новим канцлером Німеччини, який незабаром затвердить свій кабінет міністрів та змінить на цій посаді Олафа Шольца.

Ця подія не тільки змінить внутрішньополітичну ситуацію у Федеративній республіці Німеччина, але й стане чинником, що може докорінно змінити геополітичну ситуацію в Європі.

Майбутній канцлер ФРН, голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Мерц у минулому виступав із заявами на підтримку України, зокрема був одним з німецьких політиків із чіткою позицією щодо поставок українській армії німецько-шведських далекобійних крилатих ракет Taurus.

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Втім, на шляху до головування в німецькому уряді Мерц зіткнувся з новими викликами, серед яких формування коаліції в Бундестазі та зростання популярності ультраправої партії Альтернатива для Німеччини, що позначилося на риториці лідера ХДС.

Чого очікувати Україні від майбутнього канцлера ФРН Фрідріха Мерца, чи наважиться Німеччина надати ракети Taurus українським захисникам та наскільки міцною буде коаліція ХДС та німецьких соціал-демократів – читайте на Фактах ICTV.

Фрідріх Мерц новий канцлер Німеччини: чого чекати Україні

Сьогодні перед новим очільником Німеччини стоятиме одразу декілька викликів:

як зберегти підтримку всередині країни, враховуючи ріст популярності опозиційних сил на кшталт Альтернатива для Німеччини (АдН) чи Союз Сари Вагенкнехт (ССВ);

як посилити позиції Німеччини в Європі після слабкого лідерства Шольца;

як зберегти і посилити підтримку України як важливої складової європейської безпеки;

та як паралельно із цим зберегти добрі відносини із Сполученими Штатами, позиція яких сьогодні хитається через президента Дональда Трампа.

За словами політолога Олега Саакяна, у питанні підтримки України політику нового консервативного очільника ФРН можна описати словом “Антимеркель”.

– Він діятиме рівно так, як боялась діяти Меркель. Водночас він буде достатньо обережним, оскільки коаліція (у Бундестазі, – Ред.) доволі хитка. І коаліційна угода продемонструвала, що в нього немає настільки сильних позицій, а Мерц не зміг нав’язати свою волю. Навпаки, він пом’якшував дещо. І свою риторику, і свою позицію. По-третє, Мерц буде намагатися вибудувати лідерство Німеччини в Європі. І це нерозривно буде йти разом із питанням України і безпеки. Тому ключова опора буде на (очільника Міноборони ФРН Бориса, – Ред.) Пісторіуса у темі переозброєння, – вважає політолог.

Також окремої уваги заслуговує призначення Йоганна Вафеля новим міністром закордонних справ, який прийде на заміну Анналені Бербок. Йоганн Вафель, хоч і є палким прихильником України та робив сурові заяви в бік російського диктатора Путіна, все ж є досить обережним у своїх заявах.

За словами політолога, складна політична ситуація зі зростанням популярності АдН у Німеччині може навіть зіграти на користь Україні, оскільки це стане “ключовою лякалкою” для “адекватних сил” в ФРН. Водночас Мерц навряд чи піде на врахування інтересів ультраправих та ультралівих політичних сил.

– Те, що АдН набирає обертів, не становитиме загрози для підтримки України, а радше навпаки – актуалізує питання підтримки України як мірила того, хто є на боці демократичної Європи, а хто є прихильником Росії. Я думаю, ще багато скандалів, і Україні потрібно готуватися до того, що АдН буде активно використовувати український фактор для внутрішньої політики Німеччини, намагаючись розігрувати питання підтримки України як внутрішньополітичний футбол, – вважає Саакян.

Політолог вважає, що ультраправі опозиційні політичні сили в Німеччині можуть поводитись подібно до трампістської частини Республіканської партії у США за часів президентства Джо Байдена.

Водночас не варто вибудовувати завищені очікування від Мерца, оскільки він буде діяти “як будь-який німець” – досить обережно. Тому жорсткої антиросійськості позиції в Німеччині українці навряд чи побачать, а сама німецька політична культура більш інертна, ніж українські очікування від неї.

Позиція Мерца щодо Taurus для України

Попри яструбині заяви Мерца щодо поставок далекобійних ракет Україні, останнім часом він змінив свою риторику, зауважуючи, що рішення Німеччини щодо Taurus буде залежати від позиції союзників в Європі.

– Я завжди говорив, що зробив би це (погодився на постачання Україні ракет, – Ред.), але тільки за умови узгодження з європейськими партнерами, – казав Мерц в інтерв’ю телеканалу ARD 13 квітня.

Водночас Мерц нагадав, що Велика Британія, США та Франція раніше вже пішли на крок із поставок далекобійних ракет Україні, а тому “Німеччина має взяти участь у цьому”.

За словами Мерца, українській армії “потрібно вийти з оборони, адже вона тільки реагує”.