Олег Саакян, Політолог
Taurus, АдН та лідерство в Європі: виклики для Мерца та чого чекати Україні
Вже сьогодні, 6 травня, відбудеться обрання Фрідріха Мерца новим канцлером Німеччини, який незабаром затвердить свій кабінет міністрів та змінить на цій посаді Олафа Шольца.
Ця подія не тільки змінить внутрішньополітичну ситуацію у Федеративній республіці Німеччина, але й стане чинником, що може докорінно змінити геополітичну ситуацію в Європі.
Майбутній канцлер ФРН, голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Мерц у минулому виступав із заявами на підтримку України, зокрема був одним з німецьких політиків із чіткою позицією щодо поставок українській армії німецько-шведських далекобійних крилатих ракет Taurus.
Втім, на шляху до головування в німецькому уряді Мерц зіткнувся з новими викликами, серед яких формування коаліції в Бундестазі та зростання популярності ультраправої партії Альтернатива для Німеччини, що позначилося на риториці лідера ХДС.
Чого очікувати Україні від майбутнього канцлера ФРН Фрідріха Мерца, чи наважиться Німеччина надати ракети Taurus українським захисникам та наскільки міцною буде коаліція ХДС та німецьких соціал-демократів – читайте на Фактах ICTV.
Фрідріх Мерц новий канцлер Німеччини: чого чекати Україні
Сьогодні перед новим очільником Німеччини стоятиме одразу декілька викликів:
- як зберегти підтримку всередині країни, враховуючи ріст популярності опозиційних сил на кшталт Альтернатива для Німеччини (АдН) чи Союз Сари Вагенкнехт (ССВ);
- як посилити позиції Німеччини в Європі після слабкого лідерства Шольца;
- як зберегти і посилити підтримку України як важливої складової європейської безпеки;
- та як паралельно із цим зберегти добрі відносини із Сполученими Штатами, позиція яких сьогодні хитається через президента Дональда Трампа.
За словами політолога Олега Саакяна, у питанні підтримки України політику нового консервативного очільника ФРН можна описати словом “Антимеркель”.
– Він діятиме рівно так, як боялась діяти Меркель. Водночас він буде достатньо обережним, оскільки коаліція (у Бундестазі, – Ред.) доволі хитка. І коаліційна угода продемонструвала, що в нього немає настільки сильних позицій, а Мерц не зміг нав’язати свою волю. Навпаки, він пом’якшував дещо. І свою риторику, і свою позицію.
По-третє, Мерц буде намагатися вибудувати лідерство Німеччини в Європі. І це нерозривно буде йти разом із питанням України і безпеки. Тому ключова опора буде на (очільника Міноборони ФРН Бориса, – Ред.) Пісторіуса у темі переозброєння, – вважає політолог.
Також окремої уваги заслуговує призначення Йоганна Вафеля новим міністром закордонних справ, який прийде на заміну Анналені Бербок. Йоганн Вафель, хоч і є палким прихильником України та робив сурові заяви в бік російського диктатора Путіна, все ж є досить обережним у своїх заявах.
За словами політолога, складна політична ситуація зі зростанням популярності АдН у Німеччині може навіть зіграти на користь Україні, оскільки це стане “ключовою лякалкою” для “адекватних сил” в ФРН. Водночас Мерц навряд чи піде на врахування інтересів ультраправих та ультралівих політичних сил.
– Те, що АдН набирає обертів, не становитиме загрози для підтримки України, а радше навпаки – актуалізує питання підтримки України як мірила того, хто є на боці демократичної Європи, а хто є прихильником Росії.
Я думаю, ще багато скандалів, і Україні потрібно готуватися до того, що АдН буде активно використовувати український фактор для внутрішньої політики Німеччини, намагаючись розігрувати питання підтримки України як внутрішньополітичний футбол, – вважає Саакян.
Політолог вважає, що ультраправі опозиційні політичні сили в Німеччині можуть поводитись подібно до трампістської частини Республіканської партії у США за часів президентства Джо Байдена.
Водночас не варто вибудовувати завищені очікування від Мерца, оскільки він буде діяти “як будь-який німець” – досить обережно. Тому жорсткої антиросійськості позиції в Німеччині українці навряд чи побачать, а сама німецька політична культура більш інертна, ніж українські очікування від неї.
Позиція Мерца щодо Taurus для України
Попри яструбині заяви Мерца щодо поставок далекобійних ракет Україні, останнім часом він змінив свою риторику, зауважуючи, що рішення Німеччини щодо Taurus буде залежати від позиції союзників в Європі.
– Я завжди говорив, що зробив би це (погодився на постачання Україні ракет, – Ред.), але тільки за умови узгодження з європейськими партнерами, – казав Мерц в інтерв’ю телеканалу ARD 13 квітня.
Водночас Мерц нагадав, що Велика Британія, США та Франція раніше вже пішли на крок із поставок далекобійних ракет Україні, а тому “Німеччина має взяти участь у цьому”.
За словами Мерца, українській армії “потрібно вийти з оборони, адже вона тільки реагує”.
Консервативний німецький політик впевнений, що ракети можуть бути застосовані для ураження найважливіших сухопутних з’єднань між Росією і анексованим нею українським півостровом Крим.
Як пояснює політолог Саакян, Німеччина за правління Мерца “кардинально” видозмінить курс колишнього канцлера Олафа Шольца, який теж був прихильником підтримки України, втім робив це досить кволо і неохоче, а також був категоричним противником поставок ракет Taurus Україні.
Пом’якшення позиції Мерца щодо підтримки України політолог пояснює тим, що німецькому консерватору довелося йти на домовленості з іншими політичними силами, щоб утворити коаліцію, оскільки будь-яка необережна заява могла б саботувати утворення крихкої коаліційної угоди.
Втім, політолог переконаний, що Фрідріх Мерц “ще проявить себе”, але це потребуватиме “певних трансформацій всередині німецького політикуму”, якими буде займатися він і його уряд.
Роль Німеччини в лідерстві у Європі за канцлера Мерца
Після відходу Ангели Меркель з посади канцлера і приходу до влади Олафа Шольца – Німеччина втратила провідну роль нації-лідера у Європі.
Ба більше, вихід з Євросоюзу Великої Британії змінив політичну карту Європи та “вагу” гравців на цій карті.
Втім, тепер у Німеччини з приходом Мерца буде можливість відновити свої позиції лідера, хоч і з деякими особливостями, вважає Саакян.
За словами політолога, в питанні лідерстві у Європі місце буде мати тріумвірат Німеччини, Великої Британії та Франції.
– Франція, умовно – європейський генштаб. Британія – це більш проактивні сили поза Європейським Союзом, геополітично проактивні. І Німеччина – це колективне міністерство оборони, – пояснює він.
За його словами, на Францію і Британію як на постійних членів Радбезу ООН з ядерною зброєю будуть покладатися питання безпеки. А Німеччина буде розвивати кооперацію військово-промислових комплексів, використовуючи збільшення можливого боргового навантаження на німецький бюджет, прийняте коаліцією.
– І ці гроші будуть спрямовані, зокрема, на те, щоб розвивати військово-промисловий комплекс як Німеччини, так і кооперуватися з Україною та іншими європейськими партнерами. Це може стати плацдармом для забезпечення Німеччиною свого лідерства. Як наслідок, ці три країни можуть розігрувати між собою “в пас” загальне європейське лідерство, – каже він.
Експерт резюмує, що натяком на лідерство Німеччини у Європі може бути співголовування з Британією німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса в рамках останнього Рамштайна.