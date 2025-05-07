Коли розпочинається вступна кампанія у Польщі у 2025 році

Польща залишається популярним напрямком для українських абітурієнтів, які прагнуть здобути якісну європейську освіту. Вступна кампанія у цій країні має свої особливості, зокрема щодо термінів подання документів.

Коли розпочинається вступна кампанія у Польщі 2025: терміни

В більшості університетів Польщі прийняття заявок відбувається двічі на рік — у літній та зимовий періоди.

Літній вступ стартує з 1 жовтня 2024 року. Приймання документів до державних університетів триває до кінця червня 2025 року. У приватних вишах цей термін зазвичай довший. Подати документи можна до 20 вересня 2025 року (за наявності вільних місць). Початок навчального року у такому випадку відбувається з 1 жовтня.

Зараз дивляться

Зимовий набір триває з 1 вересня до 31 січня. У цьому випадку студенти починають навчання 1 березня. Навчання відбувається на ступінь магістра, в деяких ВНЗ на бакалавра.

Варто відзначити, що у Польщі вищі навчальні заклади можуть самостійно змінювати правила вступної кампанії. Зокрема відстрочувати чи змінювати терміни або вимоги щодо подання документів.

Конкретні умови вступу слід дивитися на офіційному сайті певного вищого навчального закладу.

Наприклад:

Навчальний рік у Польщі зазвичай стартує із початку жовтня і триває два семестри (10 місяців).

Зокрема:

осінній семестр — триває з 1 жовтня до кінця лютого;

весняний семестр — триває з 1 березня до кінця червня.

Вступна кампанія у Польщі 2025: що потрібно для реєстрації

Процес вступу до польських університетів зазвичай проходить через онлайн-систему IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).

Для реєстрації необхідно:

Створити обліковий запис та зареєструватись в системі IRK відповідного університету.

Заповнити анкету, внести особисті дані та обрати бажану програму навчання.

Підготувати та завантажити необхідні документи. У більшості випадків знадобиться:

атестат про повну загальну середню освіту або диплом бакалавра (залежно від рівня програми); сертифікат про знання англійської мови (наприклад, IELTS, TOEFL, PTE Academic, Duolingo), необхідний якщо програма викладається англійською; копія паспорта; мотиваційний лист та рекомендації (за потреби); медична довідка про відсутність протипоказань до навчання; фотографії паспортного формату; підтвердження оплати реєстраційного збору (сума збору може варіюватися від €20 до €50, залежно від університету).

Зверніть увагу! Деякі університети можуть вимагати проходження співбесіди або вступного іспиту.

Після оцінки документів та проходження необхідних випробувань, університет повідомить про результати відбору.

Час розгляду документів залежить від конкретного університету. Кожен ВНЗ у Польщі встановлює власні строки перевірки заяв та матеріалів абітурієнтів.

У державних навчальних закладах цей процес зазвичай займає більше часу, ніж у приватних. У середньому, підтвердження про зарахування можна очікувати протягом 2–4 тижнів.

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