Франція спрямує доходи від активів РФ на обслуговування САУ Caesar в Україні

Франція спрямує доходи від заморожених активів РФ на обслуговування самохідних артилерійських установок Caesar, які вона передала Україні.

Про це повідомляє французька газета Le Figaro, цитуючи главу МЗС країни Жана-Ноеля Барро під час візиту до Львова.

У Франції вирішили, як обслуговуватимуть САУ Caesar

— Незабаром ми оголосимо, що завдяки мобілізації доходів від заморожених акцій Франція зможе через свою компанію KNDS забезпечити оперативне обслуговування гармат Caesar, які Франція поставила Україні для протистояння ударам Росії, – сказав Барро.

Видання пише, що ЄС вирішив використати відсотки, отримані від заморожених російських активів, для допомоги Києву.

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Зазначається, що французько-німецький концерн KNDS, який є виробником САУ Caesar, у червні 2024 року створив дочірню компанію в Україні, а потім — центр технічного обслуговування цих гармат.

Le Figaro вказує, що Франція передала Україні близько 60 самохідних артилерійських установок. Вони призначені для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях.

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