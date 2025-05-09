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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Франція спрямує доходи від активів РФ на обслуговування САУ Caesar в Україні

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

Франція спрямує доходи від заморожених активів РФ на обслуговування самохідних артилерійських установок Caesar, які вона передала Україні.

Про це повідомляє французька газета Le Figaro, цитуючи главу МЗС країни Жана-Ноеля Барро під час візиту до Львова.

У Франції вирішили, як обслуговуватимуть САУ Caesar

— Незабаром ми оголосимо, що завдяки мобілізації доходів від заморожених акцій Франція зможе через свою компанію KNDS забезпечити оперативне обслуговування гармат Caesar, які Франція поставила Україні для протистояння ударам Росії, – сказав Барро.

Видання пише, що ЄС вирішив використати відсотки, отримані від заморожених російських активів, для допомоги Києву.

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Зазначається, що французько-німецький концерн KNDS, який є виробником САУ Caesar, у червні 2024 року створив дочірню компанію в Україні, а потім — центр технічного обслуговування цих гармат.

Le Figaro вказує, що Франція передала Україні близько 60 самохідних артилерійських установок. Вони призначені для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях.

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Кая Каллас

активи РФ, Війна в Україні, Військова техніка, Франція
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