Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Зеленський – гостям на параді у РФ 9 травня: Ми не даватимемо вам жодних гарантій
Роберт Френсіс Прево став новим Папою Римським
Пояснюємо
Біль та трагедія українського народу: як відзначати День пам’яті та перемоги над нацизмом
Статті
Головна роль на полі бою: як змінилась українська піхота та чого потребує для більшої ефективності
Кремль витрачає $100 млрд, щоб не залишитися на параді наодинці – ЦПД
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

США та союзники завершують роботу над пропозицією про 30-денне перемир’я в Україні

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Сполучені Штати та їхні європейські союзники завершують роботу над пропозицією про 30-денне припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Пропозиція про 30-денне припинення вогню

Французьке дипломатичне джерело повідомило, що в разі відхилення Росією пропозиції про 30-денне перемир’я вони спільно запровадять нові санкції проти Москви.

Зараз дивляться

Джерело повідомило, що пропозиція ще не отримала зеленого світла і буде розглянута на вихідних на саміті, який відбудеться в Україні.

Напередодні повідомлялося, що українська сторона провела серію онлайн-зустрічей із партнерами зі США, Європейського Союзу, країн Північної Європи та Балтії.

Головною темою переговорів була імплементація американської ініціативи про безумовне 30-денне припинення вогню, на яку Україна пристала під час зустрічі у Джидді 11 березня.

Читайте також
Необхідні зобов’язання з боку РФ: Стармер і Макрон обговорили 30-денне перемир’я
Стармер і Макрон

Європейський Союз, Війна в Україні, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь