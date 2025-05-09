США та союзники завершують роботу над пропозицією про 30-денне перемир’я в Україні

Сполучені Штати та їхні європейські союзники завершують роботу над пропозицією про 30-денне припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Пропозиція про 30-денне припинення вогню

Французьке дипломатичне джерело повідомило, що в разі відхилення Росією пропозиції про 30-денне перемир’я вони спільно запровадять нові санкції проти Москви.

Зараз дивляться

Джерело повідомило, що пропозиція ще не отримала зеленого світла і буде розглянута на вихідних на саміті, який відбудеться в Україні.

Напередодні повідомлялося, що українська сторона провела серію онлайн-зустрічей із партнерами зі США, Європейського Союзу, країн Північної Європи та Балтії.

Головною темою переговорів була імплементація американської ініціативи про безумовне 30-денне припинення вогню, на яку Україна пристала під час зустрічі у Джидді 11 березня.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.