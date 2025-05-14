Верховна Рада ухвалила за основу закон про наставництво для дітей без батьків співавторства Олени Кондратюк

Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт №13200 Про наставництво, який надасть можливість дітям, що втратили батьків у війні, або повернулись з депортації, отримати наставників.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк на своїй сторінці у Facebook.

Законопроєкт Про наставництво

– Парламент прийняв за основу дуже важливий законопроєкт 13200 Про наставництво, де я є співавторкою. Зараз наставництво в нашому законодавстві дозволено тільки для дітей-сиріт і тих, хто офіційно позбавлений батьківського піклування. Але дітей, які нині потребують наставника, набагато більше, – повідомила вона.

За її словами, йдеться про дітей, які втратили тата чи маму на війні, або ж тих, хто повернувся з депортації.

Зараз дивляться

– Це випускники інтернатів, молоді самотні мами. Вони не мають підтримки. Не мають дорослого поряд, який підкаже, вислухає, скаже: “Я поруч. У тебе все вийде”, – пояснила Кондратюк.

Як зазначає народний депутат, у Європі “давно роблять ставку на живі людські стосунки, а не інтернати”, а згідно із американськими дослідженнями, на які вказує Кондратюк, “діти з наставником рідше вживають алкоголь і наркотики, частіше здобувають освіту, беруть участь у волонтерстві, стають лідерами”.

– Наставник – це не розкіш, а базова потреба. Цей законопроєкт дає нашим дітям шанс на краще життя і самореалізацію. Він визначає хто може бути наставником і кому це потрібно, – написала вона.

Таким в законодавство будуть введені дві форми наставництва:

Індивідуальна, коли один наставник допомагає конкретній дитині.

Корпоративна, коли наставниками стають компанії або організації.

За словами нардепа, цей законопроєкт відкриває “великі можливості для залучення бізнесу, громадських ініціатив і просто небайдужих людей у допомогу дітям”.

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