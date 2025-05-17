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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Модернізована РСЗВ на позашляховику: у Нацгвардії похвалилися новинкою

РСЗВ на базі автомобіля HMMWV

Командувач Нацгвардії України Олександр Півненко показав модернізовану 122-міліметрову реактивну систему залпового вогню на базі автомобіля HMMWV.

Модернізовна РСЗВ на озброєнні Нацгвардії

За його словами, НГУ активно нарощує бойові спроможності, впроваджуючи нове та адаптуючи наявне озброєння до вимог сучасної війни.

– Важливим кроком у цьому напрямі стала модернізація реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Нова 122-міліметрова установка, розроблена на базі автомобіля HMMWV, успішно пройшла випробування у 2024 році та була доопрацьована з урахуванням практичного бойового досвіду, побажань і відгуків від наших підрозділів, – наголосив Півненко.

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Серед переваг модернізованої РСЗВ:

  • виняткова мобільність і прохідність – може розвивати швидкість до 100 км/год і долати складну місцевість, включно з бездоріжжям;
  • компактні габарити роблять систему малопомітною для засобів розвідки ворога;
  • максимальна дальність стрільби – до 40 км (залежно від типу боєприпасів);
  • пусковий модуль вміщує до шести ракет калібру 122 мм, що забезпечує достатню щільність вогню;
  • оснащення автоматизованим комплексом, який скорочує час від виявлення цілі до відкриття вогню до лічених хвилин, електричні приводи вертикального та горизонтального наведення дозволяють досягти кращої точності;
  • інтеграція з розвідувальними засобами й застосуванням БпЛА забезпечує реальний час передавання даних про цілі, що підвищує ефективність ураження;
  • оновлена кабіна з посиленим бронюванням (захист від уламків і стрілецької зброї калібру 7,62 мм) та оптимізованим розташуванням обладнання забезпечує зручність під час тривалих операцій;
  • встановлені системи РЕБ дозволяють протидіяти ворожим дронам і засобам радіолокації, знижуючи ймовірність виявлення;
  • екіпаж із трьох осіб (командир, навідник, водій) може ефективно виконувати завдання завдяки інтуїтивному інтерфейсу управління.
У Нацгвардії показали модернізовану РСЗВ на базі позашляховика: фото та відео Фото 1

Фото: Oleksandr Pivnenko

– У контексті війни, що триває, мобільність і малопомітність установки дозволяють НГУ ефективно уражати цілі. А робота із підрозділами РЕР та аеророзвідки – уникати контрбатарейного вогню. Система добре вписується в тактику маневреної війни, де швидкість і скоординованість є вирішальними, – зауважив Півненко.

І додав, що модернізація РСЗВ є частиною стратегії НГУ з переозброєння та підвищення обороноздатності.

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Фото: Oleksandr Pivnenko

Війна в Україні, Військова техніка, ЗСУ, Нацгвардія, Українська зброя
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