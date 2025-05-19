Зеленський доручив сформувати постійну переговорну групу щодо завершення війни

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо дипломатичної роботи України для завершення війни і доручив сформувати постійну розширену національну переговорну групу.

Про це він повідомив у соціальних мережах у понеділок, 19 травня.

Зеленський доручив сформувати постійну переговорну групу

— Провів нараду щодо нашої дипломатичної роботи для завершення війни і встановлення реального, надійного миру. Міністр оборони України Рустем Умєров доповів про роботу нашої делегації та переговорний процес у Туреччині, – написав він.

Глава держави зазначив, що зустрічі 15-16 травня продемонстрували світові готовність України наближати мир і, відповідно, необхідність тиску на Росію заради припинення війни.

Зараз дивляться

Він наголосив, що фактично найбільшим результатом зустрічі стала домовленість про обмін військовополоненими у форматі 1 000 на 1 000. Зараз українська команда опрацьовує деталі обміну.

Рустем Умєров як глава делегації в Туреччині доповів про деталі розмови з росіянами. Українській делегації вдалося утримати розмову в достойних рамках. Усі спроби російських погроз були відкинуті.

— Україна наполягає на необхідності повного й безумовного припинення вогню для збереження життів людей і щоб дати необхідну основу дипломатії. Таке припинення вогню має бути достатньо тривалим і з можливістю продовження. Наша пропозиція, узгоджена з партнерами, – 30 днів. Ми готові до цього, – додав президент.

Крім того, він зауважив, що українська сторона готова до зустрічі на рівні лідерів для розв’язання ключових питань. Зеленський наголосив, що Україна не боїться прямих переговорів із Росією, і важливо, щоб керівництво Росії не затягувало війну.

Переговори у Стамбулі

16 травня відбулися перші за три роки прямі переговори української та російської делегацій за посередництва Туреччини та США.

В останній момент Москва захотіла, щоб американська сторона не була присутня на зустрічі. Переговори тривали 1 годину та 40 хвилин і завершилися домовленістю про обмін полоненими 1 000 на 1 000.

ЗМІ повідомляли, що під час переговорів у Стамбулі російська сторона висунула низку “нереалістичних” умов.

Зокрема, росіяни заявили, що українські військові мають покинути території, які не були захоплені воєнним шляхом. Це, за словами джерела, стало умовою для встановлення режиму тиші. Повідомлялося, що росіяни погрожували окупувати Харківську та Сумську області в разі відмови Києва погодитися на їхні умови.

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