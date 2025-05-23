Події ночі 23 травня: атака дронів в Україні, “бавовна” в РФ, зміна руху потягів УЗ

З вечора четверга Україна під атакою ворожих дронів. Росія вночі та вранці 23 травня запустила кілька груп БПЛА з території Бєлгородської та Курської областей і ТОТ на Півдні України. Були також пуски балістики.

Вибухи лунали у Запорізькій та Київській областях.

Неспокійно було і в РФ – на атаку безпілотників скаржилися у Москві та Липецькій області.

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Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 23 травня – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи в Запорізькій області

Наприкінці минулої доби окупанти атакували Запорізьку область балістикою – тут пролунали вибухи, що підтвердила місцева влада.

Станом на ранок інформація щодо можливих руйнувань та постраждалих не надходила.

Проте вранці Повітряні сили ЗСУ знову оголосили про небезпеку ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу.

Вибухи у Київській області

Приблизно з 03:00 Київська область під атакою російських дронів, за ніч повітряна тривога оголошувалася двічі.

Вже вранці тут лунали вибухи – сили ППО відбивали повітряну атаку.

Ймовірно, загроза ще триватиме, оскільки нові групи ворожих ударних БпЛА зайшли з Бєлгородської та Курської областей РФ.

Росія під атакою дронів: вибухи лунали в Москві та Липецькій області

За даними місцевої влади, внаслідок падіння БПЛА і пожежі, що сталася в промисловій зоні Єльця Липецької області, нібито постраждали вісім осіб.

Також губернатор Ігор Артамонов стверджує, що уламки дрона впали на дах житлового будинку, тому мешканців терміного евакуювали.

Жителі міста повідомляють, що після атаки горить завод Енегрія – найбільше в Росії підприємство, що спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму(від пальчикових батарейок до джерел струму для ракет Булава і космічних апаратів).

На атаку дронів скаржилися ів Москві. Мер Сергій Сорбянін двічі за ніч повідомляв про роботу ППО, зокрема про нібито збиття спочатку шести, а потім ще трьох безпілотників.

Укралізниця змінила маршрути поїздів через провал ґрунту в Карпатах

Ввечері 22 травня Укрзалізниця спочатку призупинила рух потягів на маршруті між станціями Ясіня та Вороненко у зв’язку з просіданням ґрунту та пошкодженням колії.

А згодом повідомила про зміни в маршрутах потягів на 23 травня.

Ці зміни стосуються чотирьох поїздів сполученням Київ – Рахів, потягів сполученням Запоріжжя – Ясіня, Одеса – Ясіня, Київ – Ясіня, Харків – Ворохта та Суми – Рахів.

Крім того, маршрут приміського потягу №6441/6442 сполученням Коломия – Ділове курсуватиме лище до Делятина.

При цьому для пасажирів всіх поїздів далекого сполучення Укрзалізниця організує автобусні трансфери в обох напрямках з кінцевих станцій тимчасово скорочених маршрутів.

Адміністрація Трампа заборонила Гарварду приймати іноземних студентів

У Міністерстві внутрішньої безпеки США підтвердили, що за розпорядженням міністра Крісті Ноем припиняється сертифікація програми Гарвардського університету для іноземних студентів і учасників обміну (SEVP).

Згідно з документом, Гарвард більше не має права зараховувати іноземних студентів, а ті, хто вже навчається, мають або перевестись до іншого вишу, або втратити свій легальний статус у США.

При цьому його керівництво звинувачують у заохоченні насильства та антисемітизмі.

Ці події стали продовженням попередніх заходів, коли у квітні було скасовано гранти на суму $2,7 млн для Гарвардського університету.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 185-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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