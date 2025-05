Масований удар по Україні: Зеленський закликав до нових санкцій проти РФ

Президент Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку Росії на Київ та інші регіони України. Він повідомив, що ворог цієї ночі запустив 250 ударних дронів та 14 балістичних ракет.

Fragments of Russian missiles and drones are being cleared in Kyiv. Rescue and emergency operations are ongoing at the sites of strikes and debris impacts — wherever they are needed. There were many fires and explosions in the city overnight. Once again, residential buildings,… pic.twitter.com/F3szA4gCJz

