Масований удар по Україні: Зеленський закликав до нових санкцій проти РФ

Президент Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку Росії на Київ та інші регіони України. Він повідомив, що ворог цієї ночі запустив 250 ударних дронів та 14 балістичних ракет.

Зеленський про нічний обстріл

– Зараз у Києві знешкоджують частини російських ракет та дронів. На місцях влучань і падінь уламків – усюди, де потрібно, – тривають рятувальні роботи й працюють екстрені служби. Вночі в місті було багато пожеж та вибухів. Знову постраждали житлові будинки, автомобілі, підприємства. Є, на жаль, поранені, – написав Зеленський у Telegram.

Fragments of Russian missiles and drones are being cleared in Kyiv. Rescue and emergency operations are ongoing at the sites of strikes and debris impacts — wherever they are needed. There were many fires and explosions in the city overnight. Once again, residential buildings,… pic.twitter.com/F3szA4gCJz — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 24, 2025 Зараз дивляться

За словами президента, російська армія запустила 250 ударних дронів, переважно іранських Shahed, і 14 балістичних ракет.

У ніч на 24 травня під ворожою атакою також опинилися Вінниччина, Сумщина, Одещина, Харківщина, Дніпровщина, Донеччина та Київщина.

Зеленський зауважив, що всюди окупанти били по цивільним, є загиблі. Президент висловив співчуття їхнім родинам.

– З кожним таким обстрілом світ переконується, що причина затягування війни в Москві. Україна багато разів пропонувала припинення вогню – як повне, так і в небі. Усе це проігноровано. Очевидно, що потрібно тиснути на Росію значно сильніше, щоб був результат і почалася справжня дипломатія. Ми чекаємо на санкційні кроки від США, Європи та всіх наших партнерів, – наголосив він.

За його словами, змусити РФ припинили вогонь можуть лише додаткові санкції проти ключових секторів російської економіки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 186-ту добу.

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