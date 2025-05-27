Скільки було обмінів полонених за весь час повномасштабної війни

25 травня відбувся фінальний етап обміну полоненими у межах домовленості “1000 на 1000”. Але це не перший і не останній масштабний обмін.

Факти ICTV дізнавалися, сільки було обмінів полонених під час війни та що відомо про останній обмін.

Скільки разів були обміни полоненими під час війни

За даними Координаційного штабу, триденний обмін “1000 на 1000” став шостим цього року і 65-им від початку повномасштабної війни. Від березня 2022 року в межах перемовин та обмінів Координаційний штаб звільнив 5 757 українців. Ще 536 громадян було повернуто поза рамками обмінів.

Зараз дивляться

Попередній обмін відбувся 6 травня, на День піхоти. Тоді Україна повернула 205 своїх захисників, серед яких були 40 військовослужбовців МВС (26 нацгвардійців і 14 прикордонників), які перебували в полоні ще з 2022 року.

Ще один обмін провели 19 квітня, напередодні Великодня. Додому повернулися 246 військових, а ще 31 українця вдалося визволити поза межами офіційного обміну. У відповідь Росії передали таку ж кількість їхніх громадян.

Кількість обмінів полоненими: що відомо про останній

У межах першого етапу обміну полоненими за формулою 1000 на 1000, 23 травня вдалося повернути 390 українців, серед яких 270 військових і 120 цивільних. Наступного дня, 24 травня, звільнили ще 307 захисників, а 25 травня — 303 полонених.

25 травня відбувся третій етап обміну у рамках домовленості 1000 на 1000. Серед звільнених — бійці Збройних сил України, зокрема представники Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, а також військовослужбовці Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Усі 303 чоловіки, повернуті 25 травня, належать до рядового та сержантського складу. Вони брали участь в обороні країни на напрямках Донеччини, Луганщини, Запорізької, Харківської, Херсонської, Сумської та Чернігівської областей.

Як зазначив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, більшість із цих військових потрапили в полон ще у 2022 році.

Джерело: Координаційний штаб

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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