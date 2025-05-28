Потрібно $30 млрд для запуску українського виробництва зброї на повну – Зеленський

Для запуску лише українського військового виробництва на повну потрібно отримати $30 млрд.

Про це 27 травня під час зустрічі з журналістами повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський – про виробництво дронів та ракет

За словами глави держави, наразі Україні потрібно розширити виробництво дронів-перехоплювачів для ефективного відбиття дронових атак.

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– У нас була проблема з Шахедами, тому що ці безпілотники (росіяни, – Ред.) запускали на такій висоті, на якій їх не можуть збивати мобільні вогневі групи. Ми знайшли відповідь – дрони-перехоплювачі. Витрачаємо великі гроші, більше, ніж планували, тому що всі розвиваються, зокрема і росіяни. У нас з’являються нові технології. І для нас був би вихід, якби ці технології були профінансовані, – вважає Володимир Зеленський.

Так само, говорить президент, уже не йдеться про виробничі спроможності з виготовлення далекобійних дронів. Україна, переконаний глава держави, близька до виробництва 300-500 на добу, як це роблять росіяни.

– Головне, що в нас це вийшло. Питання фінансів, – додає Володимир Зеленський.

Просунулася на кілька кроків вперед Україна й у ракетній програмі.

– Це така велика складна історія під назвою “українська балістика“. У нас це з’являється, але на це потрібні гроші. І це додаткові гроші, які не передбачені двостороннім фінансуванням, яке ми маємо з партнерами, – говорить президент України.

Тож наразі українська сторона працює над збільшенням цього фінансування, а також над гарантіями фінансування та безпеки для окремих своїх унікальних ліній виробництва.

– Для цього ми робитимемо кроки до відкриття таких виробництв за кордоном, – анонсує Володимир Зеленський.

Такий крок, говорить глава держави, розв’яже два питання.

– Передовсім ідеться про додаткове фінансування для України (є умови, за яких щось, що належить Україні та партнерам, фінансується, оскільки зосереджено за кордоном). Крім того, це можливість для партнерів мати в себе відповідні інструменти після того, як закінчиться війна, – зазначив президент України.

Такі лінії виробництва з’являтимуться вже в цьому році.

За словами президента України, щоб запустити на повну лише українське виробництво ракет та всього іншого озброєння, потрібно отримати $30 млрд. Орієнтовно на цю суму Україна й “недозавантажена”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 190-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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