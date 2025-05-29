Події ночі 29 травня: атака БпЛА на Москву, пожежа в Пітері та скасування мит Трампа

У ніч проти 29 травня Росія вкотре атакувала Україну ударними БпЛА. Другу ніч поспіль не спали через дрони і у самій Москві.

А у Петербурзі гасили масштабну пожежу на стратегічному підприємстві Авангард, причини якої наразі невідомі.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 29 травня – у добірці Фактів ICTV.

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Атака дронами і ракетна небезпека

Росія з вечора середи запускала у бік України групи ударних дронів з різних напрямків – переважно, з північного та східного.

Станом на ранок про наслідки невідомо. Лише близько першої години ночі місцеві пабліки повідомляли про два вибухи у Сумах. Проте офіційної інформації наразі немає.

Водночас близько 03:45 додалася ракетна небезпека для південних регіонів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про дві швидкісні цілі з акваторії Чорного моря курсом на Південне та Чорноморське Одеської області.

Наразі обидві небезпеки знято, але залишається загроза застосування КАБів для прифронтових регіонів.

Москва знову під атакою БпЛА

Мер Москви Сергій Собянін двічі за ніч повідомляв про нібито збиття їхньою ПВО спочатку трьох, а потім ще одного безпілотника, які летіли на російську столицю.

В обох випадках він стверджував, що немає серйозних пошкожень та постраждалих.

– Внаслідок відбиття атаки ворожого безпілотника серйозних ушкоджень і постраждалих у будинку на проспекті Вернадського, за попередньою інформацією. немає. На місці падіння уламків працюють фахівці відповідних служб, – написав він у Telegram.

Водночас російські пабліки повідомляють про пошкодження будинку у ЖК Міракс Парк на південному заході Москви, який начебто зачепив безпілотник.

Також була призупинена робота московського аеропорту Внуково.

Пожежа на стратегічному підприємстві Авангард у Санкт-Петербурзі

Вночі 29 травня у російському Санкт-Петербурзі сталася пожежа на заводі Авангард, який включено до переліку стратегічних та системотворчих підприємств РФ та має статус Федерального науково-виробничого центру.

За інформацією місцевого МНС та ЗМІ, близько 01:00 рятувальники проводили роботи з гасіння пожежі у виробничій будівлі на Кондратівському проспекті, 72.

– На 5-му поверсі 6-поверхової будівлі відбувається горіння на площі 100 кв. м. Відомості про постраждалих не надходили, – мовиться у повідомленні рятувальників.

Приблизн за пів години вони усунули відкрите горіння, але ліквідація пожежі триває.

Про її причини не повідомляється. Також невідомо, чи пов’язана вона з можливою атакою дронів.

Суд у США заблокував мита Трампа

Більшість глобальних тарифів на імпорт товарів з низки країн, запроваджених Дональдом Трампом, визнані незаконними і заблоковані Федеральним судом із питань міжнародної торгівлі США.

Як пише агенція Bloomberg та інші американські ЗМІ, 28 травня колегія із трьох суддів одностайно постановила, що президент США перевищив свої повноваження, оскільки згідно з Конституцією лише Конгрес має право встановлювати мита.

Суд оголосив мита Трампа недійсними і такими, що суперечать закону.

Зокрема, йдеться про 25% тарифи на товари з Канади та Мексики, 20% мита – на товари з Китаю, а також 10% – на імпорт усіх торговельних партнерів США.

Також скасовано взаємні тарифи у розмірі від 20% до 50% на продукцію з 60 країн, які мали набути чинності 9 липня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 191-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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