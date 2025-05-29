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Марина Терюханова, редакторка стрічки
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В департаменті освіти і науки повідомили, коли почнуться літні канікули в Одесі у 2025 році

літні канікули в Одесі
Фото: Pexels

Одещина, як і багато інших регіонів України, з нетерпінням чекає на завершення навчального року. Підготовка до літніх канікул вже в активній фазі, і в обласній адміністрації окреслили плани на найближчі місяці.  

Канікули для учнів, які традиційно починаються влітку, принесуть відпочинок і розваги, а також можливості для оздоровлення в пришкільних таборах, консультацій та додаткових занять. 

Факти ICTV дізнавалися, коли у школах Одеси розпочнуться літні канікули. 

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Коли розпочнуться літні канікули в Одесі у 2025 році 

За словами директора Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації Олександра Лончака, завершення навчального року в Одесі у 2025 році планується 30 травня, і ця дата є єдиною для шкіл усієї області, як і минулого року.  

Під час літніх канікул у Одеській області, а саме у червні, традиційно організовуватимуть оздоровчу кампанію, де це дають можливість безпекові умови, а також проводитимуть НМТ, індивідуальні та групові консультації з предметів.

За слова Лончака, в регіоні не було затяжних перерв в освітньому процесі, тож немає потреби влітку надолужувати пропущене. Отже тривалість літніх канікул в Одесі становитиме три місяці. 

Коли останній дзвоник у Одесі 

Щодо свята Останнього дзвоника, Олександр Лончак повідомив, що цей день має особливе значення для кожного: для дітей це символ нового етапу в освіті, для вчителів — це гордість за досягнення учнів, а для батьків — момент, коли їхні діти стають дорослішими на рік.  

Задля безпеки учасників освітнього процесу, не рекомендується проводити великі скупчення людей. Однак кожна школа привітає своїх випускників, обираючи формат святкування відповідно до умов і можливостей, зокрема наявності укриттів. 

У червні випускники дев’ятих та одинадцятих класів отримають документи про освіту. Літні канікули в Одесі для абітурієнтів розпочнуться з активної підготовки до здачі національного мультипредметного тесту. 

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Канікули, Одеса, Освіта в Україні
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