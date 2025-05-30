Завершено перший етап будівництва військового кладовища у Гатному – поховання почнуться незабаром

Будівництво першого пускового комплексу у межах першої черги Національного військового меморіального кладовища вже завершено. Найближчим часом відбудуться перші почесні поховання.

Про це повідомила державна установа НВМК, пише Інтерфакс Україна.

Перші поховання на НВМК відбудуться незабаром

– Станом на час надання відповіді перші почесні поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, забезпечували виконання службових обов’язків та присяги на вірність Українському народу не розпочалося, – зазначили в установі.

У НВМК наголосили, що перші урочисті поховання планується провести вже зовсім скоро.

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Будівельні роботи першого пускового комплексу завершилися і 19 травня об’єкт отримав сертифікат відповідності від Державної інспекції архітектури та містобудування.

Документ підтверджує, що комплекс збудований згідно з проєктною документацією і готовий до експлуатації.

Наступний етап – будівництво другого пускового комплексу у рамках першої черги, який планують завершити до 31 грудня 2025 року.

Що відомо про будівництво НВМК

У жовтні 2022 року Кабмін схвалив створення державної установи Національне військове меморіальне кладовище, ініційованої Міністерством у справах ветеранів. У серпні 2023-го уряд підтримав реалізацію проєкту на території Гатненської громади поблизу Києва, зі строком реалізації до серпня 2025 року.

27 березня 2024 року Олександр Порхун, на той момент в.о. міністра у справах ветеранів, заявив, що перші поховання можуть відбутися вже наприкінці літа або на початку осені 2024 року. Згодом він уточнив, що вони заплановані на початок або середину осені 2024-го.

У серпні переможцем тендеру на будівництво першої черги кладовища став київський консорціум Білдінг Юа.

31 грудня 2024 року в НВМК оголосили про намір у 2025 році розпочати не лише почесні поховання загиблих захисників і захисниць, але й провести перепоховання видатних українців, які були поховані за межами країни.

Наприкінці березня 2025 року міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова підтвердила, що перші поховання на НВМК заплановані на травень 2025 року.

У травні переможцем тендеру на будівництво другої черги кладовища стала компанія Будівельна фірма Паритетбудінвест з міста Чорноморськ, Одеської області.

Фото: Державна установа НВМК

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