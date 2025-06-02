Зеленський привітав Навроцького: Розраховую на незмінно плідну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького з перемогою на президентських виборах Польщі.

Вибори президента Польщі 2025: Зеленський привітав Навроцького

– Вітаю Кароля Навроцького з перемогою на виборах президента, – написав український лідер у соцмережі X (раніше Twitter).

Вітаючи нового президента Польщі, Зеленський зазначив, країна була і залишається важливою опорою безпеки в Європі та сильним голосом, “що захищає свободу і гідність для кожної нації”.

За його словами, Польща має сильний національний дух і віру в справедливість.

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– Зміцнюючи одне одного на нашому континенті, даємо більше сил Європі в глобальній конкуренції та наближаємо досягнення реального й тривалого миру. Розраховую на незмінно плідну співпрацю з Польщею і особисто з паном президентом, – написав Зеленський.

Нагадаємо, за результатами другого туру президентських виборів у Польщі перемогу здобув Кароль Навроцький – представник опозиційної партії Право і справедливість.

Він отримав 50,9% голосів, незначно випередивши свого конкурента – мера Варшави Рафала Тшасковського, який набрав 49,1%.

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