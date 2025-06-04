Коли у Львові включать гарячу воду: що відомо про терміни

У Львові без гарячої води залишається низка районів.

Скільки триває відключення гарячої води у Львові та коли відновлять водопостачання — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що відомо про відключення гарячої води у Львові

У Львові розпочалися щорічні гідравлічні випробування теплових мереж. Директор Львівтеплоенерго Олександр Одинець пояснив, що такі роботи дозволяють якісно підготуватися до наступного опалювального сезону, уникнути аварій, а також оперативно реагувати на зміну погодних умов.

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— Гідравлічні випробування теплових мереж — обов’язкові щорічні роботи, які допомагають виявити та відремонтувати найбільш зношені ділянки мереж й у такий спосіб запобігти появі пошкоджень під час майбутнього опалювального сезону, — зазначає Олександр Одинець.

Скільки триває відключення гарячої води у Львові

Цього року роботи стартували 28 квітня, а завершення у більшості районів планується на початок червня. На період проведення робіт без гарячої води залишалися Шевченківський, Франківський, Сихівський і частково Личаківський райони.

Тривалість відключення гарячої води залежить від району та обсягу виявлених пошкоджень. Зазвичай, гідравлічні випробування та пов’язані з ними ремонтні роботи можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів.

Перевірка теплових мереж відбувається за індивідуальним графіком, тож терміни відновлення гарячого водопостачання можуть відрізнятися.

Коли включать гарячу воду у Львові у 2025 році

Відновлення гарячого водопостачання планується після заміни аварійних ділянок теплових мереж та завершення ліквідації усіх виявлених пошкоджень під час гідравлічних випробувань.

Гарячу воду у Львові будуть включати поетапно, після проведення всіх необхідних робіт.

У Львівтеплоенерго повідомили, що наразі забезпечується подача гарячої води майже до всіх житлових будинків у Галицькому, Личаківському та Шевченківському районах міста.

Також водопостачання вже відновлено для 161 будинку на Сихові, 120 у Франківському районі та для 291 будинку у Залізничному районі.

Водночас без гарячої води досі залишаються близько 150 будинків у Залізничному районі, зокрема у мікрорайонах Левандівка та Рясне. Там заплановано завершити відновлення до 8 червня.

У Сихівському та Франківському районах без гарячого водопостачання залишаються ще 270 та 148 будинків. Причина — проведення ремонтних робіт після гідравлічних випробувань, під час яких виявили численні дефекти тепломереж. Загалом зафіксовано 99 пошкоджень, що потребують термінової заміни трубопроводів на аварійних ділянках.

За інформацією Львівтеплоенерго, гаряча вода надійде в оселі мешканців частини Сихівського та Франківського районів уже з 6 червня. Йдеться про вулиці Скорини, мікрорайон Новий Львів, а також ділянки вулиць Володимира Великого, Бойчука, Наукової та Пулюя.

Інша частина споживачів, зокрема з проспекту Червоної Калини та прилеглих вулиць, а також вулиці Володимира Великого, Кастелівки, Єфремова, Лазаренка, Бой-Желенського, Сахарова та Лукаша, зможе розраховувати на відновлення гарячого водопостачання орієнтовно з 3 липня, після завершення масштабної заміни теплотрас.

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