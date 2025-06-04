Зеленський у День пам’яті дітей: Світ не повинен пробачати РФ цей страшний біль

Президент Володимир Зеленський у День пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України, закликав притягнути Росію до відповідальності.

Український лідер опублікував у Telegram відео з фотографіями дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ.

Звернення Зеленського в День пам’яті дітей

– Цих дітей убила Росія своєю війною. Хлопчики і дівчатка, чиї життя обірвалися через російські удари й обстріли, через бойові дії, яких Україна не хотіла ні секунди, але від яких захищається уже протягом років, – написав президент.

В Україні 4 червня – День пам’яті дітей. Як зазначив Зеленський, на сьогодні невідома точна кількість загиблих дітей, оскільки Україна не має доступу до тимчасово окупованих територій.

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Він наголосив, що ще потрібно з’ясувати точну кількість дорослих і дітей, убитих Росією, що поховані в масових могилах біля Маріуполя та в інших містах і селах, зруйнованих російською армією.

У День пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії, президент наголосив, що світ не має забувати та пробачати Росії “цей страшний біль і таку агресію – абсолютно неспровоковану та злочинну російську війну проти України”.

– У памʼять про кожну вбиту дитину, у памʼять про кожне зруйноване людське життя має бути реальна солідарність світу – усіх у Європі, усіх в Америці, усіх в інших частинах світу – заради того, щоб Росія відповідала за скоєне та була змушена повернути Україні й українцям украдений мир, – додав Зеленський.

Скільки дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ

У День вшанування пам’яті дітей в Офісі Генпрокурора повідомили оновлені дані про втрати серед неповнолітніх в Україні.

Станом на 4 червня 2025 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, через повномасштабне вторгнення Росії загинула 631 дитина. Ще понад 1975 дітей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждалих дітей зафіксовано в таких областях:

Донецька – 646;

Харківська – 495;

Дніпропетровська – 242;

Херсонська – 214;

Запорізька – 185;

Київська – 146;

Сумська – 142;

Миколаївська – 120.

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