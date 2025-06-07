Російський винищувач Су-35 збито на Курському напрямку – Повітряні сили

Сьогодні зранку 7 червня у небі над Курською областю РФ збито російський винищувач Су-35.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Збиття Су-35 на Курщині: що відомо

– Сьогодні вранці, 7 червня 2025 року, внаслідок успішної операції Повітряних сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35! – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

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Пізніше командування Повітряних сил опублікувало відео, як серед зеленого поля палає ворожий Су-35.

Водночас російські пропагандистські канали стверджують, що пілот винищувача начебто вижив.

Минулої доби наші Сили оборони знищили один російський гелікоптер. Станом на ранок 7 червня ЗСУ збили 337 ворожих вертольотів і 413 літаків.

Що відомо про Су-35

Су-35 – це радянський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. За даними відкритих джерел, вартість винищувача Су-35 коливається від $98 млн до $104 млн.

Су-35 призначений для перехоплення і знищення в далеких і ближніх боях повітряних цілей. Росія використовує його для ураження наземних і надводних об’єктів, наземної інфраструктури тощо. Су-35 – це глибока модернізація винищувача Су-27.

На початку травня стало відомо, що воїни Головного управління розвідки Міноборони ударом із морського дрона Magura знищили російський винищувач Су-30.

17 лютого 2024 року українські військові знищили два Су-34 та один Су-35 на Східному напрямку. В той момент ворожі літаки завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях українських військ.

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