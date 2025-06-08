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РФ тричі обстріляла Краматорськ: під ударом була промзона, є поранений

три удари по Краматорську
Фото: Pixabay

В ніч на 8 червня ворог завдав три удари по Краматорську. В результаті поранення отримав місцевий житель, зафіксовано пошкодження інфраструктури.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомили в Краматорській міській раді.

Обстріл Краматорська 8 червня: що відомо

– Краматорськ о 03.55 зазнав трьох ворожих ударів – цивільна інфраструктура, промислова зона та околиці приватного сектора, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за попередньою інформацією, одна людина отримала поранення.

Зараз дивляться

– Встановлюємо остаточні наслідки російського обстрілу, аварійні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень, – додав глава Краматорської МВА.

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Джерело: Краматорська міськрада

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