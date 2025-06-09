Одруження — це одна з найважливіших і найрадісніших подій у житті. Проте за приємними емоціями та святковою атмосферою часто ховається менш приємна реальність: необхідність оновлювати документи у зв’язку зі зміною прізвища. Цей процес, на жаль, супроводжується чергами, бюрократією та чималою кількістю клопотів.

Факти ICTV дізнавалися, як змінити прізвище після одруження та що для цього потрібно.

Чи обов’язкова зміна прізвища після одруження

Після реєстрації шлюбу в Україні подружжя має право змінити своє прізвище:

Зараз дивляться

вони можуть залишити кожен своє дошлюбне прізвище,

взяти прізвище одного з партнерів як спільне.

приєднати прізвище чоловіка чи дружини до свого, створивши подвійне.

Це право закріплено у статті 35 Сімейного кодексу України. Нове прізвище вказується у свідоцтві про шлюб, яке є офіційним підтвердженням зміни. У паспорті нареченого або нареченої (у формі книжечки) робиться позначка про потребу його заміни упродовж місяця з моменту реєстрації шлюбу через зміну прізвища.

Цей термін передбачено Правилами державної реєстрації актів цивільного стану. Під час воєнного стану ці правила не змінювалися, тобто залишається той самий місячний строк для заміни документів.

Закон не зобов’язує обов’язково змінювати прізвище після одруження. Проте якщо таке рішення прийнято, потрібно оперативно подбати про оновлення оновних документів, щоб уникнути юридичних складнощів у майбутньому.

Як змінити прізвище після одруження

Першим і найважливішим документом, який потрібно оновити, є паспорт громадянина України. Його заміна проводиться у територіальних підрозділах Державної міграційної служби або у найближчому Центрі надання адміністративних послуг.

Подати документи можна особисто або за допомогою електронної черги. Водночас необов’язково звертатися саме до підрозділу за місцем прописки — наразі паспорт можна обміняти у будь-якому зручному для вас підрозділі.

Процедура зміни прізвища після одруження

Щоб змінити прізвище в паспорті, потрібно звернутися до підрозділу Державної міграційної служби України та надати кілька документів.

Документи для зміни прізвища після одруження в паспорті:

Передусім знадобиться довідка про реєстрацію місця проживання, яку можна отримати в органі реєстрації, а в деяких регіонах — оформити онлайн через сервіс iGov.

Оригінал і копію свідоцтва про шлюб. Якщо прізвище змінюється у зв’язку з розірванням шлюбу, то замість цього надається відповідний документ. Паспорт, який підлягає обміну, обов’язково додається, як і оригінал та копія ідентифікаційного коду (ІПН).

Сплатити адміністративний збір і подати квитанцію з мокрою печаткою банку, де має бути вказано ваше прізвище як платника.

Якщо ви перебуваєте або перебували у шлюбі, варто додатково надати документи, що це підтверджують — як оригінал, так і копію.

У разі наявності дітей, якщо ви бажаєте, щоб ця інформація була внесена в електронний чип паспорта, слід також подати свідоцтва про народження дітей.

Для внутрішньо переміщених осіб додається довідка про взяття на облік як ВПО.

Закордонний паспорт також підлягає оновленню, однак лише після отримання нового внутрішнього паспорта. Оформити його можна через ДМС, ЦНАП або звернувшись до паспортних сервісів державного підприємства “Документ”, які діють як сервісні центри міграційної служби. Бажано не зволікати з оновленням і цього документа.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП, колишній ідентифікаційний код) теж має бути оновлений. Його номер не змінюється, проте видається нова довідка із вже зміненим прізвищем.

Податкове законодавство зобов’язує фізичних осіб повідомляти податкову службу про зміну своїх особистих даних протягом одного місяця з моменту їх зміни. Для цього потрібно подати відповідну заяву до податкової інспекції за місцем реєстрації, фактичного проживання або іншого об’єкта оподаткування. У деяких випадках це можна зробити через електронний кабінет платника податків.

Як змінити прізвище після одруження в Дії у водійських правах

Водійське посвідчення також має бути оновлено протягом 10 днів після отримання нового паспорта, оскільки старе посвідчення з попереднім прізвищем втрачає чинність.

Обмін здійснюється в сервісних центрах МВС незалежно від вашої реєстрації. Крім того, є можливість подати заявку онлайн через електронний Кабінет водія або через застосунок Дія.

Які документи потрібно змінювати

Окрім основних документів, потрібно також оновити медичну документацію. Насамперед це декларація з сімейним лікарем, яка зберігається в електронній системі eHealth. У разі внесення нового паспорта до реєстру, зміни можуть пройти автоматично, однак для прискорення процесу рекомендується звернутися до лікаря або до реєстратури.

Якщо ви маєте добровільне медичне страхування або поліс на випадок хвороби, необхідно повідомити страхову компанію, надавши копії нового паспорта та свідоцтва про шлюб. Страховик змінить дані в полісі або оформить новий.

Якщо ви маєте транспортний засіб, необхідно провести перереєстрацію в сервісному центрі МВС через зміну персональних даних. Це схоже на процедуру переоформлення авто після зміни власника, проте власник залишається той самий — змінюється лише прізвище.

Якщо у вас оформлено автострахування ОСЦПВ чи КАСКО, страхову компанію також слід поінформувати, щоб вона внесла відповідні зміни до полісу або уклала додаткову угоду.

Також рекомендується оновити банківські дані, зокрема змінити інформацію у своїх рахунках, договорах та картках, звернувшись до свого банку. Інакше можливі непорозуміння під час здійснення фінансових операцій.

Якщо ви складали заповіт, він залишається чинним навіть після зміни прізвища, оскільки в ньому зазначені ваші паспортні дані на момент складання. Проте, щоб уникнути плутанини в майбутньому, краще скласти новий заповіт з актуальними даними, звернувшись до нотаріуса. Ви можете скасувати старий або залишити його без змін, оскільки чинним вважатиметься той, що був складений останнім за датою.

Якщо ви зареєстровані як фізична особа-підприємець, зміни також потрібно внести до Єдиного державного реєстру. Для цього зверніться до держреєстратора з відповідною заявою.

Які документи не потрібно змінювати

Однак не всі документи потребують заміни. Зокрема, документи про освіту (атестати, дипломи тощо) залишаються дійсними з вашим старим прізвищем. За потреби достатньо додати до них свідоцтво про шлюб як підтвердження зміни.

Також не вимагається переоформлення правовстановлювальних документів на майно, таких як договори купівлі-продажу чи свідоцтва на право власності на нерухомість або авто. У разі потреби довести, що це дійсно ви, достатньо пред’явити новий паспорт і свідоцтво про шлюб. Трудова книжка не замінюється повністю — у ній просто вноситься відповідний запис про зміну прізвища.

Як здійснюється зміна прізвища після одруження за кордоном

Спочатку необхідно змінити внутрішній паспорт громадянина України на нове прізвище, і лише після цього можна оформлювати закордонний паспорт. Посольства та консульства не мають повноважень на виготовлення внутрішніх паспортів, тому вони можуть видати лише закордонний.

Але для цього обов’язково потрібно надати внутрішній паспорт із уже зміненим прізвищем. Таким чином, дипломатичні установи можуть оформити закордонний паспорт із новим прізвищем лише за умови, що ви подасте внутрішній паспорт на нове прізвище.

На сьогодні оформити внутрішній паспорт за кордоном українці можуть через мобільні пункти Державної міграційної служби.

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