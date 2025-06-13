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Марина Мелехова, редактор стрічки
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Організували авіаудар по Путивлю: генералів РФ судитимуть за воєнний злочин

вирок судді за держзраду
Фото: Pixabay

П’ятьом російським генералам та двом полковникам загрожує суд за воєнні злочини на Сумщині — вони організували авіаудар, застосувавши надпотужну авіаційну бомбу.

Авіаудар по Путивлю

Сумська обласна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт проти п’яти генералів і двох полковників Збройних сил РФ.

Обвинувачені є представниками командного складу Західного військового округу та військово-повітряних сил РФ.

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Вони спланували та здійснили удар керованою авіабомбою, бойова частина якої має фугасно-бетонобійну масу вагою понад тонну.

Місце ураження перебувало під захистом міжнародного гуманітарного права, оскільки поблизу не було жодних військових об’єктів.

Таким чином, ворог використовував територію Сумщини як полігон для випробування новітніх засобів авіаційного ураження.

Обвинуваченим загрожує відповідальність за застосування зброї невибіркової дії по цивільних об’єктах.

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Джерело: Сумська обласна прокуратура

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АвіаудариАрмія РосіїВійна в УкраїніВоєнні злочиниПрокуратураСумщина
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